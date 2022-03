Zaskakujące skutki niepicia alkoholu. Sprawdź, co dzieje się organizmie

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, spożywanie alkoholu przyczynia się do występowania wielu chorób i przedwczesnego zgonu ok. 3 mln osób na świecie.

Sprawdź, czy jesteś uzależniony od alkoholu?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swojego uzależnienia od alkoholu, a codzienne picie piwa uważa za coś normalnego i czy wręcz zdrowego. Na pytanie, czy piją alkohol, odpowiadają, że „nie, bo piją tylko piwo”. Jeśli uważasz, że możesz mieć problem z piciem, spróbuj całkowicie nie pić przez miesiąc. Jeśli nie możesz tego wytrzymać, może to oznaczać problem.

Czy abstynenci żyją dłużej?

Nie ma jednoznacznych badań, które wskazywałyby na to czy abstynenci żyją dłużej. Jak podkreślają eksperci, sprawa jest skomplikowana i lepiej zbyt szybko nie wyciągać wniosków. Najnowsze badania wskazują jednak, że całkowite zaprzestanie picia alkoholu służy leczeniu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Nie potwierdzają natomiast ochronnego działania alkoholu na serce.

Co dzieje się w organizmie gdy całkowicie odstawimy alkohol?

Wreszcie zaczniesz się wysypiać



Badania wskazują, że pijąc alkohol, nie osiągasz regeneracyjnej fazy snu REM.Faza snu, w której twój umysł i ciało odzyskują siły i równoważą się po długim dniu, jest nieosiągalna dla osób pijących alkohol.



Zmniejszysz ryzyko zachorowania na nowotwory



Organami, które są najbardziej zagrożone chorobą nowotworową, spowodowaną piciem alkoholu są: trzustka i wątroba – wskazują lekarze. Wątroba odpowiada za usuwanie toksyn z organizmu. Kiedy pijesz twoja wątroba jest „przepracowana”, co powoduje z kolei spowolnienie metabolizmu i zaburzenie działania układu odpornościowego. U niepijących osób zmniejsza się nie tylko ryzyko wystąpienia nowotworów, ale również aż o 10 proc. szansa zachorowania na marskość i stłuszczenie wątroby.



Wzmocnisz układ odpornościowy



Odstawieniu alkoholu wzmacnia działanie układu odpornościowego, w więc zdolność organizmu do zwalczania wirusów i innych rodzajów chorób.



Wrócisz do zdrowej wagi



Odstawienie alkoholu pozwoli ci wrócić do zdrowej wagi. Pijąc alkohol łatwo jest stracić kontrolę nad ilością przyswajanych kalorii. Alkohol zwiększa też apetyt, co powoduje, że zjadamy więcej niezdrowych przekąsek.



Zmniejszysz ryzyko wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych.



U osób, które odstawiły alkohol zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób sercowo– naczyniowych. Specjaliści wskazują, że u osób, które przestały pić obniża się ciśnienie krwi, zmniejsza się również poziom trójglicerydów co obniża ryzyko wystąpienia niewydolności serca.Czytaj też:

Wypicie jednego kufla piwa dziennie postarza twój mózg o dwa lata. Jak z innymi alkoholami?