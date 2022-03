Wypicie jednego kufla piwa dziennie postarza twój mózg o dwa lata. Jak z innymi alkoholami?

Badania przeprowadzono w grupie pięćdziesięciolatków, którzy pili kufel piwa lub kieliszek wina (175 mililitrów) dziennie przez miesiąc. Okazało się, że wiek ich mózgu oceniono na o dwa lata starszy niż tych, którzy pili tylko połowę tej dawki dziennie. Wyniki badań wskazały również, że im więcej alkoholu dziennie spożywali uczestnicy, tym bardziej ich mózg wykazywał oznaki starzenia, dochodziło w nim do redukcji zarówno istoty szarej, czyli kory mózgowej jak i istoty białej.

Jakie funkcje w mózgu pełni istota szara?

Z istoty szarej, czyli tzw. szarych komórek zbudowany jest ośrodkowy układ nerwowy. Szare komórki są odpowiedzialne między innymi za pamięć, inteligencję, używanie języka, myślenie abstrakcyjne, czytanie, pisanie.

Za co odpowiada istota biała?

Istota biała to część mózgu odpowiadająca za prawidłowe myślenie, procesy poznawcze, koncentrację i naukę. Degradacja istoty białej przyczynia się do powstawania chorób zaburzających funkcjonowanie mózgu, w tym myślenia.

Jak przebiegało badanie?

Osoby biorące udział w badaniu dostarczyły informacji na temat ilości napojów alkoholowych, które piły każdego tygodnia przez rok. Na początku i na koniec badania wykonano im rezonans magnetyczny mózgu. Naukowcy porównali skany z obrazami typowymi dla starzenia się mózgu. Uwzględniali takie zmienne, jak wiek, płeć, palenie tytoniu, status społeczno-ekonomiczny, pochodzenie genetyczne jak również wielkość głowy. W raporcie przeanalizowano dane od ponad 36 tys. osób. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Nature”.

Czy picie alkoholu ma również korzystny wpływ na zdrowie?

Najnowsze badania podważyły założenie, że picie niewielkich ilości alkoholu ma działanie prozdrowotne. Niewielkie ilości alkoholu wiążą się z korzyściami zdrowotnymi jedynie dla niektórych schorzeń, takich jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, ale są szkodliwe dla innych, takich jak na przykład rak piersi. Na podstawie tego, co wiemy, nie można jednoznacznie powiedzieć, czy małe ilości alkoholu są korzystne lub szkodliwe dla danej osoby, zależy to od jej stanu zdrowia i profilu ryzyka – wskazują autorzy badania.

Jak sprawdzić, czy pijesz za dużo alkoholu?

Wiele osób, które spożywają alkohol codziennie, nie zdaje sobie sprawy ze swojego uzależnienia. Może to być jednak sygnał, że powinniśmy szukać pomocy u specjalisty. W razie wątpliwości można też znaleźć adres najbliższej grupy Anonimowych Alkoholików i umówić się na spotkanie organizowane przez takie grupy. Jest ono bezpłatne, anonimowe i do niczego nie zobowiązuje, a może dać odpowiedzi na wiele pytań. W Polsce istnieje również szereg placówek zajmujących się leczeniem uzależnień, do których można zgłosić się na konsultację.

Czytaj też:

Nałóg - jak wpadamy w nałogi i uzależnienia?