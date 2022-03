Te produkty na pewno poprawią ci humor. To najzdrowsze dodatki do deserów!

Te dodatki naprawdę poprawiają humor, ponieważ są bogate w witaminy i mikroelementy, które mają udowodnione działanie poprawiające pracę mózgu i wpływające na poprawę nastroju.

8 zdrowych produktów, które poprawią ci humor

Jeśli masz ochotę na deser, przygotuj go na bazie lub z dodatkiem tych składników. Poprawa humoru gwarantowana!

Rodzynki



Poprawa nastroju bywa tak prosta, jak dodanie do diety dodatkowej ilości żelaza. A rodzynki są jego doskonałym źródłem. Tylko jedno małe pudełko rodzynek zawiera cztery procent dziennego zapotrzebowania na żelazo, a także mnóstwo magnezu, witaminy B6 i witaminy C, które także poprawią humor.



Ciemna czekolada



Ciemna, gorzka czekolada to natychmiastowy zastrzyk energii i dobrego nastroju. Poprawia przepływ krwi do mózgu, zwiększają wydajność w pracy. Jeśli jesteś czekoladoholikiem, to postaw na najzdrowszą wersję tego przysmaku, czyli właśnie gorzką czekoladę.



Banany



Banany są doskonałym źródłem potasu, który sprzyja dobremu nastrojowi. Badanie opublikowane w British Journal of Nutrition ujawnia, że dieta z dużą ilością potasu pomaga zmniejszyć objawy depresji i stresu.



Orzechy włoskie



Orzechy włoskie są źródłem sprzyjających szczęściu kwasów tłuszczowych omega-3. Naukowcy z University of New Mexico odkryli, że młodzi mężczyźni, którzy dodali pół szklanki orzechów włoskich do swojej codziennej diety, doświadczyli znacznej poprawy nastroju w ciągu zaledwie ośmiu tygodni.



Morele



Być może są małe, ale są potężną bronią, gdy walczysz ze złym nastrojem. Te owoce są naładowane witaminą C i beta-karotenem, które naukowcy wiążą ze zmniejszeniem objawów depresji i lęku.



Miód

Korzystaj z miodu, aby posłodzić swoje desery! Miód, w przeciwieństwie do cukru, zawiera wiele korzystnych związków, które zmniejszają stan zapalny, działają antybakteryjnie i zapobiegają depresji.





Czarna kawa



Sama w sobie może być deserem (dodaj do niej np. cynamonu, który przełamie gorycz i doda słodkości). Ale jest też idealnym dodatkiem do zdrowych deserów. Badania dowodzą, że spożycie kofeiny może zmniejszać objawy depresji i lęku.



Kokos



Kokos jest pełen zdrowych tłuszczów, które mają dobry wpływ na mózg i cały układ nerwowy. Wybierz niesłodzone płatki kokosa i po prostu dodaj je do deseru, pełnoziarnistych ciastek czy innych wypieków. Możesz je też chrupać jako zdrową przekąskę.

Jak zrobić zdrowy deser?

Nadmiar cukru i pełne tłuszczu dodatki przyniosą tylko chwilową poprawę nastroju. W efekcie poczujesz się po nich ciężko, sennie, a nadmiar kalorii przełoży się na dodatkowe centymetry w obwodzie ciała. Jak zrobić zdrowy deser? Postaw na odpowiednie składniki, bo na ich bazie możesz wyczarować prawdziwe cuda. Może to być świeża sałatka z moreli i bananów, skropiona odrobiną cytryny i posypana prażonymi orzechami włoskimi. Banan może być podstawą zdrowych, deserowych koktajli – zrób na przykład koktajl z bananów i kawy. Morele możesz także upiec z odrobiną miodu i wiórkami kokosa, a do kawy pitej na deser po prostu wrzuć kostkę gorzkiej czekolady. Korzystając z wiosennej pogody, możesz także zrobić zdrowy deser z grilla – wystarczy upiec na grillu banany z kawałkami gorzkiej czekolady (rozetnij wzdłuż skórkę, aby włożyć czekoladę w owoc, możesz dodatkowo zawinąć banany w folię aluminiową)

Produkty takie jak banany, morele, rodzynki, gorzka czekolada czy orzechy same w sobie mogą być zdrową przekąską deserową. Wystarczy garść orzechów lub słodki banan i od razu poczujesz się lepiej.

