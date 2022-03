Sztuczne słodziki nie są dobrą alternatywą dla cukru. Mogą powodować groźną chorobę

Sztuczne słodziki uważane są za alternatywę dla klasycznego, białego lub brązowego cukru. Cieszą się popularnością ze względu na brak zawartości kalorii, dlatego też znaleźć je można zwykle w produktach dietetycznych oraz najróżniejszych produktach light. Syntetyczne substancje słodzące pojawiają się też w składzie wielu słodyczy, napojów, gum do żucia czy leków.

Do najczęściej stosowanych sztucznych słodzików należy aspartam. Jest on składnikiem dietetycznych napojów bezalkoholowych i cukierków bez cukru, a wiele osób używa go jako substytutu cukru do słodzenia kawy lub herbaty. Uważane jest to za korzystną opcję dla osób cierpiących na cukrzycę i stany przedcukrzycowe.

Do kategorii sztucznych substancji słodzących należą również:

sacharyna,

acesulfam K,

cyklaminian sodu,

sukraloza.

Na czym polegało badanie?

Francuscy naukowcy badali sztuczne słodziki pod względem ich potencjalnej rakotwórczości. W tym celu przebadano dane 102 865 dorosłych osób, które samodzielnie zgłaszały dane dotyczące dobowego spożycia sztucznego słodzika w diecie. Pod uwagę brano między innymi: wiek, płeć, wykształcenia, aktywność fizyczną, palenie tytoniu, wskaźnik masy ciała, wzrostu, przyrostu masy ciała badanych. Klasyfikowano ich również pod względem stanu zdrowia: cukrzycy i występowania nowotworów w rodzinie.

Jakie są wnioski z badania?

Naukowcy odkryli, że uczestnicy badania spożywający większe ilości sztucznych substancji słodzących, szczególnie aspartamu i acesulfamu – K, mieli wyższe ryzyko ogólnego wystąpienia raka, w porównaniu z osobami niebędącymi konsumentami słodzików. Dotyczy to zwłaszcza występowania nowotworów piersi i tych związanych z otyłością.

„Wyniki badania sugerują, że sztuczne słodziki występujące w wielu markach żywności i napojów na całym świecie mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka"– wskazała Charlotte Debras, współautorka badania z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych we Francji.

Czy w Polsce aspartam jest dopuszczony do obrotu?

Resort zdrowia wskazuje, że w Polsce aspartam, stosowany jako dodatek do żywności „jest substancją bezpieczną i dopuszczoną do stosowania”.

