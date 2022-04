Jak długo gotować jajka? Z tą ściągą zawsze wyjdą idealne

Jajka najchętniej jemy na śniadanie i nic dziwnego. Jaja są źródłem białka, witamin i mikroelementów. To witaminy A, D, E, K oraz witaminy z grupy B, a także żelazo, wapń, fosfor, potas, sód, miedź, cynk i selen. Choć jajko nie jest niskokaloryczne, to tłuszcze, jakie zawiera są wartościowymi dla organizmu kwasami tłuszczowymi z grupy Omega 3 i 6

Ale czy wiesz, jak prawidłowo gotować jajka? Podpowiadamy, jak to zrobić, niezależnie od tego, czy wolisz te na miękko, czy na twardo.

Jak zrobić idealne jajko na miękko?

Wybierając czas gotowania, weź pod uwagę rozmiar jajka. Jeśli to jaja w rozmiarze M, gotuj je 4 minuty. Białko będzie ścięte, a żółtko pozostanie płynne. Jeśli wydłużysz czas gotowania do 7 minut, żółtko będzie nadal miękkie, ale już nie tak rzadkie. Gotuj jajko 11 minut, jeśli chcesz je zjeść na twardo.

Jeśli masz jajka w rozmiarze S, od podanych czasów gotowania w odejmij 30 sekund. Jeśli to jajka z rozmiarze L – gotuj je 30 sekund dłużej! Ale to nie wszystko. Podane czasy gotowania dotyczą jaj w temperaturze pokojowej. Jeśli gotujesz zimne jajka, wyjęte prosto z lodówki, mogą potrzebować nawet minuty dłużej.

Czy jajko można włożyć do wrzącej wody?

Jajko można włożyć do wrzącej wody i od tego momentu należy liczyć czas gotowania. Aby uniknąć pęknięcia skorupki, unikaj wkładania do wrzątku bardzo zimnych jaj. Połóż jajko na łyżce i delikatnie włóż je do garnka z gotującą wodą. Jeśli chcesz mieć idealne jajka na miękko, pamiętaj, aby schłodzić je w zimnej wodzie po określonym czasie gotowania – zapobiegnie to dalszemu ścinaniu się żółtka.

Czytaj też:

Wiosenny omlet z zielonymi warzywami. Idealny na chłodniejsze dni