Mleka roślinne. Korzystne dla zdrowia, ale czy również dla środowiska?

Ekolodzy wskazują, że zarówno produkcja mleka krowiego jak i hodowla bydła mlecznego nie są przyjazne dla środowiska. W badaniach brano pod uwagę takie czynniki, jak: emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, użytkowanie gruntów i degradacja gleby. Warto więc przyjrzeć się korzyściom płynącym z zastąpienia mleka krowiego mlekiem roślinnym. Chodzi już nie tylko o nasze zdrowie, ale o całą planetę – podkreślają ekolodzy.

Rodzaje mleka roślinnego

W każdym rodzaju mleka roślinnego, poza głównym składnikiem, od którego pochodzi nazwa produktu, znajdziemy także: wodę, olej, sól, niekiedy cukier i inne dodatki smakowe. Często mleko roślinne jest wzbogacane także o wybrane składniki odżywcze. Ma to znaczenie zwłaszcza dla zwolenników diety wegańskiej i wegetariańskiej, którzy narażeni są na ich niedobory. W mleku roślinnym znajdziemy: witaminy B12, D, a także żelazo i wapń. Do najpopularniejszych rodzajów mleka roślinnego zalicza się:

mleko ryżowe,

mleko sojowe,

mleko migdałowe,

mleko sezamowe,

mleko kokosowe,

mleko owsiane.

Mleko roślinne jest dobre dla alergików

Spożycie mleka roślinnego zaleca się osobom cierpiącym na alergie wywoływane przez laktozę znajdującą się w mleku krowim. Specjaliści wskazują, że na przykład mleko ryżowe, ze względu na właściwości hipoalergiczne, może być stosowane nawet w diecie niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

Wartości odżywcze

Mleka roślinne różnią się między sobą także zawartością węglowodanów i tłuszczy. Na wartość odżywczą mleka wyprodukowanego na bazie zbóż, mają wpływ przede wszystkim węglowodany. W składzie napoju wyprodukowanego na bazie nasion lub orzechów odnajdziemy więcej tłuszczy.

Sprawdź, które mleko roślinne jest korzystne dla zdrowia, a jego produkcja nie powoduje degradacji środowiska

Mleko owsiane

Wytwarza się je z mieszanki owsa i wody, ale producenci często dodają dodatkowe składniki, takie jak gumy, oleje i sól, aby uzyskać pożądany smak i konsystencję. Jedna filiżanka (240 ml) zawiera 140-170 kalorii, 4,5-5 gramów tłuszczu, 2,5-5 gramów białka i 19-29 gramów węglowodanów.



Mleko owsiane jest jednym z najczęściej wybieranych rodzajów mleka roślinnego. Przy jego produkcji, w porównaniu np. z mlekiem sojowym, migdałowym uwalnia się mniej dwutlenku węgla. I co ważne, owies nie wymaga zbyt dużej ilości wody ani ziemi do wzrostu. Dlatego uznawane jest za przyjazne dla środowiska.



Mleko sojowe

Jest wytwarzane z soi lub izolatu białka sojowego i często zawiera środki zagęszczające i oleje roślinne w celu poprawy smaku i konsystencji. Jedna filiżanka (240 ml) niesłodzonego mleka sojowego zawiera 80-90 kalorii, 4 do 4,5 gramów tłuszczu, 7 do 9 gramów białka i 4 gramy węglowodanów. Zawiera też niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i flawonoidy, które posiadają właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne.



Badania przeprowadzone przez naukowców z University of Nottingham w USA wskazują, że duże obszary lasów tropikalnych są wypalane i przygotowywane pod uprawę uprawy soi. W wyniku tego procesu zaburzony zostaje naturalny ekosystem i cierpią zwierzęta z powodu niszczenia ich siedlisk. Mleko sojowe nie jest więc uznawane za przyjazne dla środowiska.









Mleko kokosowe

Mleko kokosowe powstaje z wody i białego miąższu brązowych orzechów kokosowych. Ma niską zawartość białka i węglowodanów. Około 90 proc. kalorii pochodzących z mleka kokosowego pochodzi z tłuszczów nasyconych. Jest droższe od pozostałych napojów mlecznych.

Ekolodzy wskazują, że produkcja mleka kokosowego rodzi problemy natury etycznej. Zwracają uwagę, że sięgając po ten rodzaj mleka, należy pamiętać o kwestiach związanych z wykorzystaniem pracowników, pracujących przy uprawie i produkcji. Natomiast transport kokosów, z krajów gdzie rosną, przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla.



Mleko ryżowe



Wytwarza się je ze zmielonego białego lub brązowego ryżu i wody. Często zawiera środki zagęszczające w celu poprawy tekstury i smaku. Jedna filiżanka (240 ml) mleka ryżowego zawiera 130–140 kalorii, 2 do 3 gramy tłuszczu, 1 gram białka i 27-38 gramów węglowodanów. Zawiera najwięcej węglowodanów. Ma też wysoki indeks glikemiczny. Uznawane jest za napój hipoalergiczny.

Ekolodzy wskazują, że mleko ryżowe jest „jednym z najgorszych przestępców w zakresie emisji gazów cieplarnianych" w porównaniu z innymi substytutami mleka krowiego. Mleko ryżowe może zawierać również duże ilości arsenu ze względu na ilość używanych nawozów przy uprawie, które zanieczyszczają później rzeki i akweny wodne.



Mleko migdałowe



Mleko migdałowe składa się z całych migdałów lub masła migdałowego i wody.Jedna filiżanka (240) ml niesłodzonego mleka migdałowego zawiera ok. 35 kalorii, 2,5 grama tłuszczu, 1 gram białka i 1 do 2 gramów węglowodanów.

Jest bogatym źródłem witaminy E.

Ponad 80 proc. migdałów na świecie uprawia się w Kalifornii w USA. Ich uprawa wymaga dużo wody. Jak wskazują badania, jeden migdał potrzebuje około 12 litrów wody. Jego uprawa nie jest więc przyjazna dla środowiska, zwłaszcza w Kalifornii gdzie występują już niedobory wody.Czytaj też:

