Zaskakujące skutki jedzenia zbyt dużej ilości błonnika

Błonnik pokarmowy tworzą chemicznie niejednorodne składniki pochodzące z roślin spożywanych przez człowieka. Są one oporne na działanie enzymów trawiennych, po spożyciu przechodzą przez jelito kręte jako niestrawiona pozostałość. Wyodrębnia się dwa rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Ten pierwszy znajduje się w żywności, takiej jak na przykład płatki owsiane czy fasola, podczas gdy drugi znajduje się w produktach pełnoziarnistych i orzechach. Bogate w błonnik są warzywa i owoce, o których nie powinno się zapominać w codziennej diecie.

Normy spożycia błonnika

Dietetycy zalecają spożywanie około 14 g błonnika na każde 1000 kalorii, które dostarczamy dziennie swojemu organizmowi. Przekłada się to na około 21 do 25 gramów błonnika w przypadku kobiet i 30 do 38 gramów w przypadku mężczyzn.

Co się stanie, jeśli zjesz za dużo błonnika?

Wiele osób koncentruje się na zwiększeniu spożycia błonnika, aby poprawić pracę jelit i przeciwdziałać zaparciom. Wyniki najnowszych badań mogą być zaskakujące – mówi dietetyczka Kristi Ruth.

Zaparcia

Może to być zaskoczeniem, ale zbyt duża ilość błonnika w diecie może powodować zaparcia – dowodzą najnowsze badania. Zaparcia występują również u osób, które spożywają zbyt mało błonnika. W czym wiec tkwi problem? Dietetycy tłumaczą, że chodzi o odpowiednią ilość wody, którą musimy dostarczyć wraz z błonnikiem. Woda jest konieczna, żeby stolec mógł przemieszczać się w przewodzie pokarmowym i nie dochodziło do zaparć. Jeśli zwiększasz spożycie błonnika, pamiętaj, żeby zwiększyć spożycie płynów.







Biegunka

Spożycie zbyt dużej ilości błonnika może spowodować biegunkę – przestrzegają dietetycy. Kluczowe jest stopniowe przyzwyczajanie przewodu pokarmowego do błonnika. Ważna jest jednak nie tylko ilość błonnika, ale również typ błonnika dostarczanego do organizmu. Działanie przeczyszczające wykazuje zwłaszcza nierozpuszczalny błonnik.









Wzdęcia brzucha, gazy



Spożycie zbyt dużej ilości błonnika może doprowadzić do wystąpienia wzdęć i gazów. „To normalne, że przy trawieniu pokarmu bogatego we włókna bakterie jelitowe wytwarzają gazowy produkt uboczny. Jeśli problem jest duży, oznacza, że należy zredukować ilość spożywanego błonnika” – wskazuje dietetyczka Paulina Lee.



