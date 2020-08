Czy enzymy trawienne sprzyjają utracie wagi?

Enzymy trawienne to związki, które pomagają rozkładać żywność na mniejsze składniki, których organizm może wchłonąć.

Trzy główne typy to:

Proteaza: rozkłada białka na aminokwasy

Lipaza: rozkłada lipidy na glicerol i kwasy tłuszczowe

Amylaza: rozkłada złożone węglowodany i skrobię na cukry proste

Twoje ciało w naturalny sposób wytwarza enzymy trawienne, ale są one również dostępne w postaci suplementów. Te suplementy są często stosowane w celu poprawy warunków, takich jak nietolerancja laktozy i inne problemy trawienne, takie jak celiakia i IBS.

Inhibitory enzymów mogą wspomagać odchudzanie

Chociaż enzymy trawienne mogą nie bezpośrednio przyspieszać utraty wagi, badania pokazują, że mogą to być inhibitory enzymów. Inhibitory enzymów trawiennych zmniejszają wchłanianie niektórych makroskładników odżywczych i czasami są stosowane w leczeniu otyłości w celu zwiększenia utraty wagi. Według przeglądu 14 badań suplementacja inhibitorem amylazy wyekstrahowanym z białej fasoli może zwiększyć zarówno utratę wagi, jak i utratę tłuszczu u ludzi.

Inne badanie wykazało, że blokowanie działania trypsyny, enzymu proteazy, który rozkłada białka, zmniejsza spożycie pokarmu i przyrost masy ciała u szczurów. Dodatkowo inhibitory lipazy są stosowane w celu zmniejszenia wchłaniania tłuszczu, co może również skutkować znaczną utratą wagi. W szczególności inhibitor lipazy zwany orlistatem może zmniejszać wchłanianie tłuszczu o 30%. Czyni to poprzez zmniejszenie produkcji lipazy w żołądku i trzustce, co prowadzi do utraty wagi. Oprócz potencjalnego wpływu na poziom hormonów, inne częste działania niepożądane inhibitorów lipazy obejmują biegunkę, ból brzucha i tłuszcz w stolcu.

Czytaj także:

Błonnik – wspomaga pracę jelit i odchudza. Dlaczego jeszcze warto go spożywać?