Fasola jest zdrowa. Oto, dlaczego powinno się włączyć ją do diety

W raporcie wskazano, że włączenie większej ilości fasoli do diety, a także dużej ilości innych warzyw i owoców, pomaga obniżyć ryzyko chorób serca, cukrzycy i wysokiego ciśnienia krwi. Stwierdzono, że jedzenie fasoli ma również wpływ na utrzymanie prawidłowej wagi i zwalcza stany zapalne występujące w organizmie.

Jakie składniki odżywcze ma fasola?

Fasola w 100 gr zawiera ok. 127 kalorii. Jest to dobre źródło białka, ponieważ znajdziemy w niej aż 8,67 gramów w 100 gramach. Fasola jest też bogata w błonnik i ma mało cukrów prostych. Zawiera witaminę C, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, kwas foliowy, witaminę A, E oraz K.

Jakie właściwości zdrowotne ma fasola?

Fasola to warzywo bogate w lekkostrawną skrobię i błonnik. Błonnik pomaga usunąć nadmiary cholesterolu z organizmu. Jednocześnie to właśnie przez niego, po zjedzeniu fasoli, mogą dokuczać wzdęcia i gazy. Ze względu na te właściwości fasoli nie powinny jej jeść kobiety w ciąży i karmiące piersią, jak również małe dzieci, osoby starsze i z tendencją do zaparć.

W jakiej formie najlepiej jeść fasolę?

Najprościej jest kupić fasolę w puszce. Dietetycy przestrzegają, że nie jest to jednak najlepszy wybór, bo pokrycie wewnętrznych ścianek puszek bisfenolem, który jest zbudowany podobnie do estrogenu, może zaburzać pracę układu hormonalnego. Najlepiej zatem kupić ziarna fasoli, namoczyć je w wodzie i ugotować. Będą zdrowsze.

Dobrym wyborem dietetycznym są również kiełki fasoli. Wpływają korzystnie na system odpornościowy i nerwowy. Dietetycy polecają je w profilaktyce nowotworów oraz w tzw. zespole chronicznego zmęczenia czy wiosennego przesilenia.

Suszone strąki fasoli można też pić przez cały rok w formie naparu ziołowego. Napar obniża poziom cukru we krwi, polecany jest więc osobom chorym na cukrzycę. Ma on również działanie moczopędne i pomaga wypłukiwać z organizmu toksyny. W ten sposób wspomaga też nerki i pęcherz moczowy.

