Czy suszona żywność jest zdrowa? Sprawdź, jakie produkty nadają się do suszenia

Suszyć można warzywa, owoce i grzyby, a także mięso oraz ryby. Eksperci wskazują, że suszenie powoduje mniejsze straty wartości odżywczych niż mrożenie czy sterylizacji żywności. W procesie suszenia warzyw i owoców zostaje zachowana większość wartości odżywczych, takich jak witamina A, czyli beta-karoten, wszystkie minerały, jak selen czy potas jak również węglowodany i cenny w procesie trawienia błonnik. Zmniejsza się natomiast zawartość witaminy C oraz witamin z grupy B w porównaniu ze świeżymi produktami.

Suszone mięso i ryby

Zarówno suszone mięso, jak i ryby są smaczne, aromatyczne i pełnowartościowe jeśli chodzi o zawartość białka i witamin z grupy B – informują dietetycy. Doskonale sprawdzają się jako przekąska albo dodatek do dań. Można je przechowywać przez kilka miesięcy. Gotowy produkt tego typu można kupić w sklepach albo przygotować we własnym domu. Mamy wtedy pewność, że nie zawiera żadnych sztucznych dodatków.

Sposoby suszenia

Najprościej suszyć produkty w piekarniku. Zajmie to kilka godzin. Należy ustawić temperaturę na 140 stopni C i pozostawić uchylone lekko drzwiczki piekarnika, aby wilgotne powietrze mogło wylecieć. Produkty trzeba rozłożyć w jednej warstwie i obracać co kilka godzin.

Kiedy przydają się suszone produkty?

Suszone produkty można jeść przez cały rok, to doskonała przekąska zamiast czipsów czy słonych paluszków. Dobrze sprawdzają się też podczas wyjazdów, ponieważ zajmują mało miejsca i są wyjątkowo lekkie. Suszenie uniemożliwia także rozwój bakteriom, grzybom oraz pleśniom, dzięki czemu suszona żywność może być przechowywana przez długi czas.

Sprawdź, jakie produkty najlepiej nadają się do suszenia.

Suszona wołowina – beef jerky





Jerky pochodzi od hiszpańskiego słowa „charqui”, które oznacza suszone paski mięsa. Można zrobić niemal z każdego chudego kawałka mięsa. Wołowina jerky jest bogata w białko, ma niską zawartość węglowodanów. Jest bogata w witaminę B12 i żelazo. Ilość sodu zawarta w porcji mięsa pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu.



Suszony indyk – turkey jerky



Indyk jerky jest bogaty w białko. Kawałek ma około 11 gramów. Zawiera mniej tłuszczu, a zwłaszcza tłuszczów nasyconych, niż wołowina. Do suszenia najlepiej wybierać białe mięso z indyka, które ma mniej tłuszczu niż ciemne.



Suszona wieprzowina – pork jerky



Jeden kawałek wieprzowiny jerky to około 10 gramów białka. Zawiera także mikroelementy takie jak: magnez, żelazo i kwas foliowy. Kawałek mięsa zaspokaja około 15 proc. dziennego zapotrzebowania na sód.



Suszony łosoś – salmon jerky

Łosoś jerky dostarcza około 11 gramów białka na porcję. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3. Zawiera też ok. 25 miligramów cholesterolu i zaspokaja 21 proc. dziennego zapotrzebowania na sód.



Rodzynki



Rodzynki to suszone winogrona. Są bogate w przeciwutleniacze, które pomagają chronić organizm przed zachorowaniem na nowotwory. Są również źródłem błonnika, żelaza i potasu. Podczas procesu suszenia winogrona tracą wodę i kurczą się, więc cukier i kalorie, które pozostają w owocach, są bardziej skoncentrowane. Duża garść ok. 60 rodzynek ma 17 gramów cukru.



Suszone morele



Suszone morele mają wyższą zawartość składników odżywczych niż świeże owoce. Porcja 5 suszonych moreli ma ponad cztery razy więcej błonnika niż jeden świeży owoc. Suszone morele są też bogate w błonnik, który korzystnie wpływa na trawienie. Zawierają też dużą ilość potasu, żelaza i wapnia. Dietetycy przestrzegają, że są znacznie bardziej kaloryczne niż świeże owoce. Ich wadą jest również to, że tracą większość witaminy A i C podczas procesu suszenia.



Suszone śliwki

Suszone śliwki są bogate w potas, żelazo, błonnik i witaminę K i przeciwutleniacze. Regulują prace przewodu pokarmowego i łagodzą zaparcia. Dietetycy przestrzegają, żeby nie jeść ich jednak za dużo, bo są kaloryczne.



Suszone warzywa

Większość warzyw doskonale nadaje się do suszenia. Można jeść je jako przekąski lub używać do zup czy innych potraw. Podobnie jak owoce, suszone warzywa zachowują w większości składniki odżywcze. Podczas suszenia tracą jednak witaminy A i C.Czytaj też:

