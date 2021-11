Te suszone owoce opóźniają procesy starzenia. Mają też inne zalety

Morele to owoce suszone, które są wyjątkowo słodkie i delikatne. Dostarczają wiele witamin i mikroelementów, stanowiąc prawdziwą bombę odżywczą. Można je dodawać zarówno do śniadań, jak i do deserów, przygotowując z nich zdrowe i smaczne posiłki, wspierające kondycję zdrowotną organizmu.

Czym są morele suszone?

Morele to owoce, które świetnie nadają się do suszenia. Są miękkie i delikatne, dzięki czemu bardzo łatwo się je dryluje. Ich zaletą jest to, że mają słodki smak, przez co można je komponować z różnymi potrawami, w prosty sposób dostarczając organizmowi witamin.

Ze względu na bogatą zawartość składników odżywczych morele suszone nazywa się owocowymi superfoods. Zawierają m.in. witaminę A, witaminę C, witaminy z grupy B czy witaminę E. Dzięki temu wielotorowo oddziałują na organizm.

Wartości odżywcze

Morele suszone zawierają:

wapń

żelazo

fosfor

miedź

mangan

witaminy z grupy B

witamina PP

witamina E

witamina C

witamina A

Właściwości zdrowotne

Morele suszone mogą znacząco poprawić kondycję zdrowotną. Owoce suszone zawierają dużo wapnia, dzięki czemu wzmacniają kości, a także żelaza, który transportuje tlen do komórek całego ciała. Miedź, witamina C oraz mangan wspomagają barierę ochronną organizmu, aktywizując układ immunologiczny i wspierając procesy odpornościowe. Dzięki temu chronią organizm przed działaniem drobnoustrojów, mikroorganizmów i wolnych rodników.

Przeciw infekcjom

Wysoka zawartość witaminy C pozwala wspomóc barierę ochronną organizmu i dzięki temu w naturalny sposób zapobiec infekcjom oraz przeziębieniu. Morele suszone mogą zatem wspomóc dietę w okresie jesienno-zimowym, gdy organizm jest mocniej narażony na działanie wirusów.

Na dobry wzrok

Dzięki temu, że morele suszone zawierają witaminę A, wspierają pracę wzroku i zapobiegają chorobom zwyrodnieniowym. Warto włączyć je do diety zwłaszcza seniorów, którzy często cierpią na zaćmę i choroby zwyrodnieniowe oczu.

Na piękną skórę

Morele suszone są bogatym źródłem witaminy E, przez co znacząco wspierają procesy zachodzące w skórze. Wspomagają odnowę komórkową, zapobiegając zmarszczkom, regenerują skórę i wzmacniają jej barierę ochronną. Dzięki temu mogą zapobiec odwodnieniu naskórka, utracie wody z płaszcza hydrolipidowego, a także nawilżyć cerę i poprawić jej kondycję.

Co więcej, suszone morele są w stanie poprawić kondycję cery u osób, które cierpią na stany zapalne skóry, trądzik czy zaskórniki. Mogą złagodzić procesy zapalne, nawilżyć skórę i wspomóc jej regenerację.

Na zdrowe serce

Owoce te zawierają także potas, który wspiera pracę serca, pomagając utrzymać jego prawidłowy rytm zatokowy. Zapobiegają zaburzeniom, chorobom układu sercowo-naczyniowego i układu krążenia. Mogą także stanowić jeden z naturalnych sposobów profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca.

Jak jeść?

Morele można jeść na wiele sposobów. Można dodawać je do owsianki czy jaglanki, budyniu jaglanego, serwować do naleśników, gofrów, placków. Dzięki temu, że mają uniwersalny smak, sprawdzą się także jako dodatek do sałatek, tortilli, mięs. Świetnie smakują ze schabem, indykiem, pieczonym kurczakiem – zarówno z sosem, jak i w formie nadzienia do pieczeni.

Suszone owoce można bezpiecznie podawać dzieciom. Dzięki temu, że są słodkie i miękkie, mogą stanowić ciekawe uzupełnienie domowego muesli do jogurtu czy serka. Pokrojone w kawałki świetnie zastąpią słodkie płatki czy posypki do gofrów lub placuszków. Można je również serwować z innymi suszonymi owocami w formie przekąski na podwieczorek.

