Kompot z wiśni rewelacyjnie gasi pragnienie i jest bardzo zdrowy

Kompot z wiśni wybornie smakuje do letnich obiadów. Dla wielu z nas to smak dzieciństwa, który kojarzy się z wakacjami u dziadków czy niedzielnymi obiadami w gronie rodziny. Warto przypomnieć sobie ten smak i przygotować kompot z wiśni, bo znakomicie gasi pragnienie i zawiera mnóstwo cennych witamin.

Dlaczego warto jeść wiśnie?

Wiśnie aż w 80 procentach składają się z wody, ale oprócz tego zawierają mnóstwo witamin i mikroelementów. Znajdują się w nich flawonoidy, które zwalczają wolne rodniki, dzięki czemu stanowią profilaktykę chorób nowotworowych.

Zawierają też antocyjany, które wspomagają pracę serca i usuwanie z organizmu szkodliwych substancji. Ze względu na dużą zawartość potasu, pomagają regulować pracę układu sercowo-naczyniowego, zmniejszają ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i obniżają poziom złego cholesterolu.

Oprócz tego mają dużo błonnika, który jest miotełką dla jelit: wymiata szkodliwe resztki, usprawnia trawienie i wspomaga pracę układu pokarmowego. Zawartość witaminy C z kolei uszczelnia naczynia krwionośne, wzmacniając je i chroniąc przed działaniem wirusów i bakterii.

W wiśniach znajduje się również wapń, fosfor, cynk, potas, żelazo, witamina A czy witamina E.

Kompot – idealny napój na lato

Kompot z wiśni ma słodko-cierpki smak, dlatego rewelacyjnie gasi pragnienie w upalne dni. Można go pić na ciepło zamiast herbaty albo na zimno z dodatkiem listków mięty czy lodu. Co ciekawe, częste picie napojów z wiśni może pomóc zlikwidować problem bezsenności. Wiśnie zawierają melatoninę, która pomaga się wyciszyć, uspokoić i zregenerować organizm w czasie snu.

Jaki napój zrobić?

Z wiśni można przyrządzić różne napoje. Owoce gotowane z cukrem stworzą kompot, a zasypane w słoju cukrem – pyszny sok, który ma wiele wartości zdrowotnych. Sok z wiśni wykorzystuje się do leczenia infekcji, ponieważ ma działanie napotne, przeciwbakteryjne i wspomagające odporność. Pomaga zwalczyć gorączkę i pozbyć się z organizmu wirusów.

Jak zrobić kompot?

Aby przygotować kompot z wiśni, wystarczy kupić 0,5 kg wiśni. Owoce drylujemy z pestek i wsypujemy do garnka. Następnie zalewamy je 1 litrem wody i dosypujemy 3 łyżki cukru.

Kompot gotujemy około 15 minut. Po tym czasie sprawdzamy, czy jest odpowiednio słodki. Jeśli tak, zestawiamy go z kuchenki i czekamy aż ostygnie. Następnie wlewamy do dzbanka, dekorując go listkami mięty. Taki napój rewelacyjnie gasi pragnienie latem.

Można również przygotować kompot bez cukru – będzie on dużo zdrowszy. Lekko cierpki smak może skutecznie odebrać ochotę na słodkie napoje.

Czerwone owoce

Kompot z wiśni można przygotować z dodatkiem innych czerwonych owoców. Dzięki temu wzmocnimy jego walory smakowe i zdrowotne. Z wiśniami świetnie komponują się truskawki, czereśnie, maliny.

Aby zrobić taki mieszany kompot, wystarczy wybrane przez siebie owoce zalać wodą z cukrem. Gotujemy je około 15 minut, a następnie przelewamy do schłodzonego zimną wodą naczynia. Gdy kompot ostygnie możemy przelać go do wysokich szklanek i serwować ze słomkami, cytryną i miętą.

Kompot w słoikach

Kompot z wiśni możemy również przygotować w słoiki, by jesienią i zimą cieszyć się smakiem wakacyjnych owoców. Przygotowujemy go dokładnie tak samo jak do obiadu, ale gorący kompot przelewamy nie do dzbanka, a do słoików. Powinny one być wcześniej wyparzone wrzątkiem.

Do każdego słoika wrzucamy po kilka owoców z pestkami. Słoiki z kompotem zakręcamy i pasteryzujemy w kąpieli wodnej około 30 minut. Po tym czasie odstawiamy słoiki do góry dnem i czekamy aż ostygną. Przechowujemy je w chłodnym miejscu.

