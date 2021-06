Chłodnik litewski: orzeźwiający i zdrowy letni obiad

Chłodnik litewski to rewelacyjny pomysł na wakacyjny obiad. Nie dość, że wspaniale orzeźwia, to jeszcze ma mnóstwo składników odżywczych. Jak go zrobić?

Co to jest chłodnik litewski?

Chłodnik litewski to zupa podawana na zimno, którą przygotowuje się z botwinki i świeżych warzyw. Z dodatkiem kefiru lub maślanki stanowi świetny pomysł na zdrowy i lekki obiad. Mogą po nią sięgnąć zarówno osoby na diecie, jak i te, które nie przestrzegają żadnej konkretnej diety, a jedynie pragną się zdrowo odżywiać.

Tradycje

Nie każdy sobie zdaje sprawę, ale chłodnik litewski wywodzi się z dawnych czasów i jest jednym z dań kuchni staropolskiej. Tak, nie tylko pieczone mięsiwa, żurek i polewki, ale również lekkie zupy!

Gdy za panowania dynastii Jagiellonów Polska zacieśniła relacje z Litwą, tradycje kulinarne obu krajów zaczęły się przenikać. To wtedy na polskich stołach zaczął gościć chłodnik litewski i szybko się zaadaptował.

Dziś wiele osób nie wyobraża sobie wakacji bez orzeźwiających zimnych zup, które doskonale zaspokajają głód i gaszą pragnienie. Pozwalają również uzupełnić dietę o witaminy i składniki mineralne, których zimą zdecydowanie mniej dostarczamy naszym organizmom.

Właściwości zdrowotne chłodnika

Zupa pozwala uzupełnić niedobory płynów w organizmie, o które łatwo w upalne dni. Oprócz tego wspaniale syci i jest niskokaloryczna, dlatego chętnie wybierają ją osoby, które chcą zredukować tkankę tłuszczową.

Świeże warzywa poprawiają stan cery, włosów i paznokci, pracę układu nerwowego i krwionośnego, uzupełniają niedobory magnezu, żelaza i wapnia. Wspomagają pracę komórek nerwowych, regenerują je, pomagają zwalczyć zmęczenie. Obniżają również ciśnienie krwi, zapobiegają wystąpieniu chorób sercowo-naczyniowych (m.in. miażdżycy) i poprawiają samopoczucie.

Wartości odżywcze zupy

Chłodnik na maślance bądź kefirze zawiera:

błonnik



wapń

białko

magnez

witaminę A



witaminy z grupy B

witaminę C

witamina PP

fosfor

żelazo



Przepis na chłodnik z botwinki

Składniki:

1 pęczek botwinki

1 litr wody

1 pęczek włoszczyzny

2 jogurty greckie lub 1 duży (400 ml)

1 maślanka (500 ml)

1 pęczek szczypiorku

1 mały pęczek koperku

1 mały pęczek rzodkiewek

1 łyżka soku z cytryny

sól do smaku

3 jajka

Przygotowanie:

Włoszczyznę należy umyć i włożyć do garnka wypełnionego wodą. Następnie dodać listek laurowy, ziele angielskie i szczyptę majeranku. Gotujemy je na wolnym ogniu przez 30 minut. Gdy bulion będzie gotowy, wyjmujemy warzywa i zostawiamy sam wywar Botwinkę myjemy, odrywamy liście, a łodygi kroimy na małe kawałki Wrzucamy je do wywaru i gotujemy przez 10 minut na wolnym ogniu. Można również dodać drobno pokrojone liście z botwinki Odstawiamy z ognia zupę i czekamy aż ostygnie. W zależności od ilości dodanej botwinki ma ona lekko różowy lub czerwony kolor Gdy zupa delikatnie przestygnie, dodajemy do niej maślankę, jogurty greckie, sok z cytryny i całość mieszamy. Solimy do smaku Jajka gotujemy na twardo. Gdy ostygną, przekrajamy je na połówki Koperek, szczypiorek oraz rzodkiewki myjemy i drobno siekamy. Dodajemy do chłodnika Podajemy mocno schłodzony z połówką jajka. Chłodnik możemy również udekorować świeżymi listkami bazylii lub oregano. Smacznego!

Do chłodnika można również dodać starty na tarce zielony ogórek. Warto go jednak najpierw odsączyć z wody. Dzięki temu zupa staje się jeszcze bardziej orzeźwiająca i lekka. Dodatek ogórka pozwala pobudzić trawienie i zwiększyć wydzielanie soków żołądkowych, co doceniają osoby chorujące na niestrawność czyzgagę.

