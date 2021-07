Prosty, letni obiad: fasolka szparagową z bułką tartą. Przepis

Fasolka szparagowa to warzywo w cenne składniki odżywcze, witaminy i minerały. Nie należy jednak spożywać jej w postaci surowej, a wyłącznie gotowanej lub pieczonej. Popularnym w naszym kraju daniem jest fasolka szparagowa ze smażoną bułką tartą. Dowiedz się, jak zrobić ten prosty obiad korzystając z poniższego przepisu:

Przepis na fasolkę szparagową z bułką tartą

Składniki:

700 g fasolki szparagowej

1/3 kostki masła

5 łyżek bułki tartej

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Umyj fasolkę i odetnij jej końce. Przełóż do garnka i zalej wodą. Lekko posól i zagotuj. Gotuj do uzyskania miękkości. Odcedź i przygotuj zasmażkę.

Zasmażka:

Rozgrzej masło na patelni. Wsyp bułkę tartą i chwilę podsmażaj. Uważaj, żeby się nie przypaliła.

Na koniec przełóż fasolkę na talerz i pokrój ją z wierzchu bułką tartą. Warto jednak pamiętać, że taki sposób podania fasolki podnosi jej kaloryczność.

Fasolka szparagowa – właściwości odżywcze

Fasolka szparagowa to warzywo bogate w witaminy E, A i w przeciwutleniacze. Jest niskokaloryczna (w 100 g ma tylko 31 kalorii), zalecana jest więc osobom, które chcą stracić na wadze. Ma dużo błonnika, wspomaga układ trawienny, pozwala wyeliminować zaparcia i na długo zapewnia uczucie sytości. Oprócz tego ma wiele innych prozdrowotnych właściwości. Warzywo to jest źródłem witaminy C, która wzmacnia naczynia krwionośne i buduje odporność organizmu.

