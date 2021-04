Fasolka szparagowa: właściwości, wartości odżywcze, przepis

Fasolka szparagowa to rodzaj fasoli bogaty w cenne składniki odżywcze, witaminy i minerały. W sklepach możemy spotkać fasolkę żółtą i zieloną, a każda z nich ma inne wartości. Która wybierać i jak ją przyrządzić, by zachować jej właściwości?

Fasolka szparagowa – co to za warzywo?

Fasolka szparagowa to po prostu niedojrzałe owoce fasoli. Warto wiedzieć, że nie należy spożywać jej w postaci surowej, a wyłącznie gotowanej lub pieczonej. Surowa fasolka zawiera toksalbuminę, toksyczne białko, które jest silną trucizną zdolną zniszczyć narządy wewnętrzne. Białko to zostaje zneutralizowane w czasie obróki termicznej.

W polskich sklepach znajdziemy głównie dwa rodzaje fasolki:

żółtą – bogatą w potas i fosfor, delikatną w smaku

zieloną – bogatą w kwas foliowy i witaminę A, zalecaną kobietom w ciąży; bardziej wyrazistą w smaku

Fasolka szparagowa jest niskokaloryczna (w 100 g ma tylko 31 kalorii!), zalecana jest więc osobom, które chcą stracić na wadze. Ma dużo błonnika, wspomaga układ trawienny, pozwala wyeliminować zaparcia i na długo zapewnia uczucie sytości. Oprócz tego ma wiele innych prozdrowotnych właściwości.

Właściwości fasolki szparagowej

Warzywo to jest źródłem:

witaminy E

witaminy C

witaminy A

witamin z grupy B



kwasu foliowego

magnezu

fosforu

żelaza



potasu

fluoru

miedzi

manganu

Fasolka szparagowa wzmacnia odporność

Warzywo to jest źródłem witaminy C, która wzmacnia naczynia krwionośne i buduje odporność organizmu. Warto włączyć ją do diet w okresie przeziębień, by zapewnić sobie dodatkową ochronę przed wirusami i bakteriami.

Fasolka jest również silnym przeciwutleniaczem, który chroni organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Chroni przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń, stresu.

Wspomaga układ krążenia

Fasolka poprawia krążenie i krzepliwość krwi, zapobiegając zakrzepicy. Chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, obniża ciśnienie, wzmacnia pracę serca, obniża poziom złego cholesterolu, zapobiegając rozwojowi miażdżycy. Warto włączyć ją do diety seniorów, by wspomóc pracę układu krążenia.

Łagodzi PMS

Fasolka szparagowa pomaga złagodzić negatywne aspekty napięcia przedmiesiączkowego. Zawiera witaminy z grupy B i magnez, które wspomagają pracę układu nerwowego, eliminując bóle głowy, drażliwość, zmiany nastrojów.

Zawartość witaminy K z kolei pomaga zmniejszyć krwawienie miesiączkowego. Fasolkę powinny więc spożywać kobiety, które cierpią na silne PMS-y i mają obfite miesiączki.

Fasolka szparagowa dobra dla cukrzyków

Warzywo to ma niski indeks glikemiczny, mogą więc je spożywać osoby chore na cukrzycę. Po spożyciu fasolki bardzo powoli wzrasta poziom cukru we krwi.

Wspomaga pęcherz moczowy i nerki

Fasolka w 90 procentach składa się z wody, dzięki czemu przyspiesza usuwanie kwasu moczowego i toksyn z organizmu. Działa moczopędnie, wspomaga pracę pęcherza, nerek i leczenie skazy moczanowej (artretyzmu). Warto włączyć ją do diety w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na wodę wzrasta w organizmie.

Przepis na fasolkę szparagową

Jak zrobić fasolkę? Najlepiej smakuje w postaci gotowanej – można ją wtedy wykorzystać do wielu dań. Fasolkę gotujemy krótko, wystarczy zagotować wodę w garnku z odrobiną soli i wrzucić na wrzątek warzywa. Żółtą fasolkę gotujemy do miękkości około 10 minut, a zieloną 15-20.

Fasolkę odcedzamy i podajemy jako dodatek do obiadu albo wykorzystujemy jako składnik sałatek, zapiekanek, dań azjatyckich.

Fasolka szparagowa z zasmażką

W Polsce popularne jest przygotowywanie tego warzywa z zasmażką. Jak to zrobić? Gotujemy fasolkę w wodzie tak jak zawsze. W międzyczasie rozgrzewamy patelnię, roztapiamy kawałek masła i smażymy z odrobiną bułki tartej. Taką zasmażką polewamy ugotowaną fasolkę. Warto jednak pamiętać, że taki sposób podania fasolki podnosi jej kaloryczność.

