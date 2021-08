Jak zrobić zdrowe ciasto tylko z dwóch składników? Fenomenalny przepis – lepszy niż szarlotka!

Co zrobić, by się nie narobić i... najeść się do syta czymś słodkim, co na dodatek jest zdrowe i prawie w ogóle nie ma kalorii? Wbrew pozorom istnieją sposoby na to, by w mgnieniu oka stworzyć małe co nieco, które nie pójdzie nam w biodra i będzie smakowało nawet najbardziej wybrednym krytykom (zwłaszcza tym, którzy dbają o sylwetkę).

Oto metoda, dzięki której przygotujecie zdrowe ciasto, które z powodzeniem może być nowym, niskokalorycznym zamiennikiem popularnej szarlotki!

Błyskawiczny przepis na zdrowe ciasto z 2 składników

Składniki:

niesłodzony mus jabłkowy (około 500 g – może być jeden większy słoik)

żelatyna (około 200 g – w wersji wegańskiej może zastąpić ją agar-agar)

Wystarczy dokładnie wymieszać żelatynę z musem jabłkowym (najlepszy będzie dżem własnej roboty, ale równie dobrze można posłużyć się gotowym produktem bez dodatku cukru lub o obniżonej zawartości tego składnika). Warto mieszać wszystko nad garnkiem z gorącą wodą, by masa dobrze się rozpuściła, stała się lekko płynna i nie pozostały w niej żadne grudki.

Następnie miksujemy wszystko przez około 15 minut na średnich obrotach, a potem przelewamy na szklaną foremkę wyłożoną folią spożywczą wysmarowaną z wierzchu olejem roślinnym i wkładamy do lodówki na około 3-4 godziny, by ciasto się schłodziło.

Na koniec gotowy deser przekładamy na osobny talerz lub paterę i... wcinamy z apetytem. Smacznego!

