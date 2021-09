Jak zrobić ciasto z... cukinii? Zaskakujący przepis na zdrowy deser

Cukinia jest bogata w żelazo, potas i magnez. Jest też skarbnicą beta-karotenu, witaminy C, K, PP i B1. Doskonale wpływa na nasz układ pokarmowy i system immunologiczny. Odkwasza organizm, redukuje stres, a na dodatek świetnie sprawdza się zarówno na słono, jak i na słodko, choć mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że można z niej zrobić wyśmienity deser.

Ciasto z cukinii – błyskawiczny przepis

Składniki szklanka mąki

2-3 łyżki stołowe kakao

1 łyżka kawy rozpuszczalnej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

szklanka oleju rzepakowego

pół kostki rozpuszczonego masła

ekstrakt waniliowy

1 łyżka stołowa gęstego jogurtu (lub śmietany)

1 duża cukinia starta na drobne kawałki

rozpuszczona czekolada do polewy

W jednym naczyniu mieszamy wszystkie sypkie składniki, a w drugim łączymy ze sobą pozostałe – mokre, do których dokładamy jajka i cukier (można zastąpić go zdrowszymi zamiennikami, np. stewią lub erytrytolem), a potem resztę mieszanki sypkich dodatków.

Do powstałej w ten sposób masy dokładamy drobno posiekaną cukinię oraz kawałki czekolady. Wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy na blaszkę wysmarowaną tłuszczem i wkładamy na około 30 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza.

W osobnym rondelku przygotowujemy polewę czekoladową (jeśli chcemy, ale można to pominąć) i smarujemy nią wierzch wystudzonego ciasta. Smacznego!

