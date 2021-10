Jak zrobić domowy chleb? Ten przepis Jamiego Olivera okazał się hitem podczas lockdownu

Chleba i igrzysk – tego trzeba nam do szczęścia. Dużo łatwiej obyć się jednak bez wszelkiej maści rozrywek niż bez pożywienia, które błyskawicznie zaspokaja głód. Już w starożytnym Rzymie funkcjonowało ponad 300 piekarń, a niemal wszystkie społeczności na świecie przez lata wypracowały własne receptury na przygotowywanie tradycyjnego pieczywa z mąki, drożdży i ciepłej wody.

Jedni wylepiali okrągłe bochenki, innym łatwiej było wypiekać ciasto, które po wypieczeniu bardziej przypominało placki, a pozostali chętnie korzystali z foremek, które bez problemu mieściły się w piecach.

Po ten przepis na domowy chleb sięgano najczęściej podczas pandemii

Choć jeszcze pod koniec XX wieku mało kto decydował się na to, by piec w domu własnej roboty chleb, to już na początku nowego stulecia, kiedy pojawiło się coraz więcej maszyn do robienia chleba, zaczęła rozwijać się swoista moda na domowe wypieki złocistych bochenków pełnych różnych, zdrowych dodatków.

Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak dopiero podczas pandemii COVID-19, gdy globalny lockdown pozbawił nas możliwości częstego wychodzenia na zewnątrz, a miliony ludzi wreszcie znalazło czas na to, by przyrządzić domowy chleb własnej roboty.

Receptura udostępniona przez światowej sławy mistrza kuchni – Jamiego Olivera – okazała się jedną z najchętniej przyrządzanych przez jego fanów. Warto wypróbować prosty przepis w ten weekend, bo już w najbliższą sobotę 16 października obchodzimy Światowy Dzień Chleba.

Przepis na domowy chleb. Jak robi go Jamie Oliver?

1 kg mąki chlebowej z dodatkiem solidnej szczypty soli

1 saszetka suszonych drożdży (7g) do rozrobienia w ciepłej wodzie ze szczyptą cukru (około 620 ml)

odrobina oliwy z oliwek do wypełnienia dna miski, w której pozostawimy na 2 godziny ciasto do wyrośnięcia pod przykrywką z foli spożywczej

2 foremki

bawełniana ściereczka zmoczona ciepłą wodą Sposób przygotowania Zaczynamy od rozrobienia drożdży w ciepłej wodzie.Do naczynia o pojemności około 620 ml wlewamy ciepłą, ale nie wrzącą wodę i wsypujemy do niej około 7 g suchych drożdży spożywczych oraz szczyptę cukru, a następnie wszystko przez chwilę mieszamy i pozostawiamy na około 5 minut. Po tym czasie znów warto przemieszać powstały płyn. Na stolnicę wysypujemy mąkę i tworzymy z niej charakterystyczne zakole z pustym miejscem w środku.Można użyć klasycznej mąki chlebowej, np. pszennej (typ 750), do której dodajemy garść soli (wedle uznania). Starajmy się uformować krąg z pustym miejscem w środku. Kiedy jedną ręką mieszamy mąkę, w drugiej trzymamy naczynie z rozpuszczonymi drożdżami, które wlewamy do środka formowanej przez nas masy. Formujemy ciasto nie przestając mieszać wszystkich składników.Kiedy ciasto po chwili nabierze odpowiedniej, elastycznej konsystencji, zaczynamy je wyrabiać przez około 10 minut. Jeśli będzie za gęste, to zawsze możemy je rozrzedzić odrobiną wody, a za rzadką masę zawsze można zagęścić dodając nieco mąki. Wyrobione ciasto przekładamy do naczynia wysmarowanego oliwą.Na spód wylewamy nieco tłuszczu, by ciasto nie przywarło, a następnie przykrywamy je folią spożywczą do wyrośnięcia i odstawiamy na około 2 godziny, by zwiększyło swoją objętość. Po 2 godzinach zdejmujemy folię i przekładamy ciasto na stolnicę, a potem dzielimy je na 2 części.Każdą z połówek ciasta na chleb wkładamy do osobnej blaszki. Następnie moczymy bawełnianą ściereczkę w ciepłej wodzie i przykrywamy ciasto.Szmatkę warto dokładnie wycisnąć – wystarczy, by była lekko wilgotna, by nasz chleb nie był potem zbyt suchy. Ciasto trzymamy pod takim przykryciem przez około 60-90 minut, by dwukrotnie zwiększyło objętość. Wyrośnięte ciasto na chleb wkładamy na 30-35 minut do piekarnika.Warto wcześniej rozgrzać sprzęt do temperatury 200 stopni Celsjusza. Po upieczeniu wykładamy bochenki do ostygnięcia.Jeśli ciasto odpowiednio się upiekło, to po postukaniu w zewnętrzną warstwę powinniśmy usłyszeć charakterystyczny, pusty dźwięk. Po przekrojeniu chleb powinien mieć sprężystą konsystencję i chrupką, złocistą skórkę. Smacznego!

