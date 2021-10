Świat oszalał na punkcie „Squid Game”. Przepis na słodycze z serialu bije rekordy popularności

Lepiej nie próbować bawić się w żadną z krwawych gier, w których brali udział bohaterowie „Squid Game” porównywani do nowej wersji postaci z „Igrzysk Śmierci” czy kolejnej wersji kultowego „Matrixa”. Dłużnicy w pogoni za wysoką nagrodą okazali się zdolni do niewyobrażalnego poświęcenia i wyjątkowej brutalności, ale powtarzanie ich zabaw nie jest dobrym pomysłem. Zdecydowanie bardziej polecane jest zaś wypróbowanie słodkiej przekąski, która stała się elementem jednej z rozgrywek pomiędzy uczestnikami.

Przepisy na Dalgona Candy – nawiązujące do popularnej kawy ze sporą ilością cukru, którą zachwycało się wielu Koreańczyków podczas lockdownu – zaczęły mnożyć się jak grzyby po deszczu w mediach społecznościowych. Przedstawiamy jeden z najprostszych, który podbił zarówno YouTube, jak i TikTok.

Przepis na ciastka z serialu Squid Games. Jak zrobić Dalgona Candy tylko z 2 składników?

Receptura jest banalnie prosta – wystarczy 5 łyżek cukru i 1 łyżeczka sody oczyszczonej. Cukier trzeba rozpuścić na małym ogniu, by się skarmelizował, a po tym, jak nabierze złocistych rumieńców wystarczy dodać sodę oczyszczoną i zacząć energicznie mieszać powstałą masę, która szybko zaczyna zwiększać objętość.

Potem przekładamy wszystko na blat wyłożony zwykłą folią spożywczą. Na wierzch masy nakładamy kolejną warstwę folii i odciskamy na niej wybrany kształt. Zanim na świecie upowszechniły się wymyślne gadżety do odciskania różnych form, większość Azjatów używała igły do tego, by nadać masie pożądany wygląd – taki motyw pojawił się także w serialu, na punkcie którego oszalało już pół świata. Smacznego!

Czytaj też:

Jak zrobić domowy chleb? Ten przepis Jamiego Olivera okazał się hitem podczas lockdownuCzytaj też:

Skąd się wziął zwyczaj smarowania chleba masłem? Pierwszy wpadł na to... Mikołaj Kopernik!