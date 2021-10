Skąd się wziął zwyczaj smarowania chleba masłem? Pierwszy wpadł na to... Mikołaj Kopernik!

Jeśli myślisz, że nie trzeba być geniuszem, by po prostu posmarować chleb masłem, to jesteś w błędzie. Amerykańskim historykom medycyny podczas szperania w niemieckich archiwach udało się wpaść na sensacyjne odkrycie wskazujące na to, że praktykę tę mógł spopularyzować sam Kopernik.