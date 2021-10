Czekoladowy krem z daktyli. Zdrowy i dziecinnie prosty

Kupne kremy czekoladowe to zmora dietetyków. Są pełne cukru i tłuszczu. Łasuchom ciężko z nich zrezygnować. Można je jeść łyżką, można smarować nimi kanapki, dodać do deserów czy naleśników. My proponujemy zrobienie kremu w domu. To tylko trzy składniki, które wystarczy zmiksować.

Suszone daktyle zamiast cukru

Z suszonych daktyli można przygotować prawdziwe kulinarne cuda. Także gładkie kremy, których są bazą, ale też dają im słodki smak. Deserów na bazie daktyli nie trzeba już dosładzać. Same daktyle to źródło błonnika, zawierają magnez, wapń, żelazo, cynk, potas i mangan. Są źródłem witamin A, C oraz witamin z grupy B.

Czekoladowe kremy z daktyli

Aby przygotować kremy z daktyli, zawsze trzeba najpierw suszone daktyle namoczyć. Resztę ogranicza wyobraźnia, bo dodatkiem do takiego kremu może być nie tylko samo kakao i odrobina roślinnego mleka (lub wody). Przepis, który podajemy, można traktować jako recepturę na gotowy, pyszny i zdrowy krem, ale też bazę do innych kremów. Aby nadać mu smaku popularnego kremu czekoladowo-orzechowego, wystarczy do przepisu dorzucić orzechy laskowe. Trzeba je wówczas podprażyć w piekarniku i obrać z brązowej skórki. Potem zmiksować na gładko razem z kremem (potrzeba dobrego blendera). Smak kremu można podkręcać przyprawami korzennymi, wiórkami kokosa, w jesiennej wersji zamiast połowy daktyli można wziąć pół szklanki puree z dyni.

Przepis: Krem czekoladowy z daktyli Zdrowy krem czekoladowy bez dodatku cukru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 3 godz. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki szklanka suszonych daktyli

1/2 szklanki mleka roślinnego

3 łyżki kakao Sposób przygotowania Przygotuj daktyleDaktyle zalej wodą odstaw na minimum kilka godzin, aby zmiękły. Najlepiej zrobić to dzień wcześniej. Jeśli są idealnie miękkie, łatwiej uzyskać potem gładki krem. Przygotuj kremOdsączone daktyle (wodę możesz wykorzystać np. do posłodzenia kompotu), mleko migdałowe i kakao zmiksuj na gładką masę. Jeśli wolisz bardzo gęsty krem, dodaj mniej mleka, jeśli chcesz uzyskać rzadszy, dodaj więcej mleka lub wykorzystaj część wody z moczenia migdałów.

