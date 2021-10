Mleko roślinne można zrobić w domu. Przepis na mleko migdałowe

Złośliwi mogą zapytać, czy da się wydoić migdały? Pomijamy przepychanki językowe na temat roślinnego mleka, bo jest to zdrowa i smaczna alternatywa dla mleka krowiego. To dobre rozwiązanie dla wegan i osób, które nie tolerują laktozy. Ale tak naprawdę mleka roślinne może pić każdy, jako urozmaicenie i uzupełnienie diety.

Czym jest mleko roślinne

Z mlekiem krowim łączy je jedynie barwa i takie same możliwości zastosowania. Mleka, czy też napoje roślinne, to zmiksowane z wodą orzechy, nasiona czy płatki. Możliwości jest bardzo dużo. Mleko migdałowe, sojowe, słonecznikowe, kokosowe, owsiane, ryżowe, z nerkowców, z orzechów laskowych i wiele innych. Od kilku lat mleka roślinne na dobre zagościły na półkach sklepowych. Kupując gotowy napój, warto sprawdzić jego skład. Im mniej rzeczy na liście, tym lepiej. Idealne mleko ryżowe? Ryż, woda, szczypta soli. Nic więcej nie trzeba. Dlatego warto zrobić takie mleko w domu, bo wtedy masz pełną kontrolę nad jego składem.

Czy mleko roślinne jest zdrowe

Mleko roślinne pozwala wydobyć z ziaren czy orzechów to, co w nich najcenniejsze. Mleko migdałowe będzie, podobnie jak same migdały, miało działanie obniżające poziom cholesterolu we krwi i regulujące poziom glukozy. Złagodzi stres i zadziała antynowotworowo. Z kolei na przykład mleko owsiane jest doskonałe dla cukrzyków, wspiera pracę jelit i pomaga obniżyć ciśnienie krwi.

Jak zrobić mleko roślinne

Są na rynku specjalne urządzenia do robienia mleka roślinnego. Ale tak naprawdę jedyne, czego potrzebujesz to dobry mikser i kawałek gazy lub czystego płótna. Podstawowy przepis jest zawsze bardzo podobny: namoczone wcześniej orzechy, płatki czy ziarna miksuje się z wodą, a potem przecedza i odciska. Orzechy lepiej moczyć bez skórki. Składniki można łączyć i np. zrobić mleko z migdałów i orzechów nerkowca. Różnica jest jedynie przy mleku ryżowym i sojowym. W przypadku tego pierwszego, ryż trzeba ugotować przed miksowaniem. Mleko sojowe gotuje się już po odciśnięciu zmiksowanej z wodą soi. Domowe mleko kokosowe robi się z wiórków kokosowych. Napoje roślinne można dosładzać np. syropem z agawy, albo dorzucić do miksera kilka namoczonych, suszonych daktyli. Domowe mleko roślinne można przechowywać w lodówce nie dłużej, niż trzy dni.

Do czego wykorzystać mleko roślinne

Napoje roślinne można stosować wszędzie tam, gdzie wykorzystujemy krowie mleko. Może być samodzielnym napojem, może być dodatkiem do kawy, koktajli, wypieków, deserów, owsianek. Trzeba jednak pamiętać, że każde mleko, w zależności od użytych składników, ma inny smak.

Co zrobić z wytłokami po mleku roślinnym

Przy domowej produkcji mleka zostają tzw. wytłoki, czyli to, co zostaje po wyciśnięciu całego płynu. Można je wykorzystać do wypieków, do domowych batonów, jako składnik pesto. Z wytłoków migdałowych czy tych z orzechów nerkowca przygotujesz łatwo „wegański twarożek”.

Przepis: Mleko migdałowe Domowe mleko roślinne. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki szklanka migdałów obranych ze skórki

4 szklanki wody

4 suszone daktyle

szczypta soli Sposób przygotowania Namocz migdały i daktyleObrane ze skórki migdały oraz suszone daktyle zalej wodą i mocz 12 godzin. Zmiksuj składnikiWypłucz migdały. Wrzuć do miksera razem z daktylami, zalej wodą i dodaj szczyptę soli. Zmiksuj dokładnie. Odcedź mlekoZmiksowane z wodą migdały przecedź przez gazę i dokładnie odciśnij. Mleko jest gotowe do picia.

