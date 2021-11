Pobudzi i pomoże schudnąć. Jak zrobić kawę z cynamonem?

Kawa i cynamon to duet idealny. Dwa smaki, które idealnie się łączą i współgrają ze sobą. Cynamon jest często używany jako dodatek do kaw, chociażby jako przyprawa dodawana na koniec lub jako posypka do spienionego mleka. Tym razem spróbuj zrobić inaczej i zaparzyć kawę razem z cynamonem.

Jakie właściwości ma kawa z cynamonem?

Ziarna kawy i cynamon to dwa produkty o niezwykłym działaniu. Czarna kawa z cynamonem to szereg korzyści dla zdrowia.

pobudzi i rozgrzeje

przyspieszy metabolizm i zadziała jako spalacz tłuszczu

pomoże złagodzić bóle miesiączkowe

zadziała przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie

zadziała przeciwnowotworowo

pomoże w koncentracji

poprawi humor

Jak przygotować dobrą kawę z cynamonem?

Przede wszystkim warto sięgnąć po kawę dobrej jakości. Cynamon należy zmieszać ze zmieloną kawą. Na dwie łyżeczki kawy, daj 1/4 łyżeczki cynamonu. Możesz zaparzyć taką kawę, używając dzbanka z praską do zaparzania czy ekspresu przelewowego. Połączenie kawy i cynamonu świetnie sprawdzi się przy przyrządzaniu kawy w tygielku. Wówczas możesz wykorzystać roztłuczoną laskę cynamonu. Jeśli wolisz tradycyjną „zalewajkę”, to nie ma nic prostszego: wystarczy zalać kawę i cynamon wrzątkiem.

Dodatki do kawy z cynamonem

Polecamy pić kawę z cynamonem bez żadnych dodatków. Szczególnie jeśli ważne jest dla ciebie liczenie kalorii. Sam cynamon nadaje kawie lekkiej słodyczy. To połączenie smaków daje ogromne możliwości do eksperymentowania. Kawę oczywiście możesz posłodzić, możesz też przygotować ją z mlekiem. W wersji deserowej idealnie sprawdzi się podana z bitą śmietaną udekorowaną szczyptą cynamonu i kakao. Do kawy z cynamonem możesz dodać inne przyprawy i składniki: kardamon, kakao, ale też świeży imbir czy plaster pomarańczy.

