Przepis na dżem z jarzębiny. Pasuje do dań słodkich i wytrawnych

Jarzębina nie nadaje się do jedzenia na surowo ze względu na zawarty w niej trujący kwas parasorbowy. Jednak łatwo można go zneutralizować, mrożąc lub gotując owoce. Te zabiegi pomagają też zmniejszyć goryczkę jarzębiny.

Dlaczego warto jeść jarzębinę?

Jarzębina to jeden z nieodłącznych symboli polskiej jesieni, ale wciąż jest niedoceniana jako dodatek w kuchni. Warto to zmienić, bo jest od dawna wykorzystywana w zielarstwie ze względu na swoje właściwości lecznicze. Jest źródłem wielu cennych witamin i mikroelementów. Wspiera odporność, wspomaga pracę układu pokarmowego. Reguluje pracę jelit, dlatego można ją stosować przy zaparciach i biegunkach, działa też osłaniająco na ściany żołądka i jelit. Jest znana ze swoich właściwości regenerujących wątrobę.

Do czego można wykorzystać dżem z jarzębiny?

Nieoczywisty smak jarzębiny sprawia, że dżem można wykorzystać zarówno jako dodatek do dań słodkich, jak i wytrawnych. Sprawdzi się jako nadzienie do słodkich bułek i ciastek, można go dodać do naleśników albo posłodzić nim herbatę. Przetwory z jarzębiny można dodawać także do pieczonych mięs czy do wędlin.

Przepis: Dżem z jarzębiny Dżem z owoców jarzębiny może być dodatkiem do dań słodkich i wytrawnych. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg jarzębiny (wcześniej przemrożonej przez dwa dni)

1/2 kg cukru

1/2 szklanki wody Sposób przygotowania Przygotuj dżemOwoce jarzębiny zalej w garnku odrobiną wody. Gotuj, aż owoce nieco zmiękną i zaczną pękać. Dodaj cukier. Gotuj na wolnym ogniu aż do uzyskania ulubionej konsystencji. Mieszaj co jakiś czas drewnianą łyżką, aby nie przypalić dżemu. Nałóż dżem do słoikówNakładaj gorący dżem do wyparzonych słoików. Zakręć słoiki, odwróć i zostaw do wystygnięcia.

