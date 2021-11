Jajko w koszulce. Jak ugotować jajo bez skorupki? Poznaj dwa proste sposoby

Jajko w koszulce, albo z francuskiego – jajko poszetowe (od słowa „poche” oznaczającego kieszeń). W Polsce nazywane także perdutem albo jajem zgubionym. To nic innego, jak jajo ugotowane w wodzie bez skorupki.

Jak zrobić jajko w koszulce?

Najważniejsze to osolona i zakwaszona octem woda. Ocet sprawi, że białko szybciej się zetnie. Dobrze, aby jajko było zimne, wyjęte z lodówki, wtedy żółtko pozostanie idealnie płynne. Wbij jajko do miseczki lub filiżanki. Zagotuj wodę. Powinna wrzeć, ale nie mocno bulgotać. Zamieszaj łyżką wodę, aby utworzył się wir i to w ten wir wrzuć jajko. Gotuj 3-4 minuty. Drugi sposób to gotowanie jajek w folii spożywczej. Wystarczy wyściełać miseczkę folią, wbić jajko, posolić i zawiązać woreczek. Staraj się, aby było w nim jak najmniej powietrza. W tej wersji woda nie musi być zakwaszona. Jajo można też wbić bezpośrednio do wody, jednak ta metoda wymaga większej wprawy i ciężej uzyskać ładny kształt jajka.

Jak podawać jajko poszetowe?

Możliwości na podanie jajek w koszulce jest wiele. Są przede wszystkim efektownym zwieńczeniem wielu dań: kanapek, grzanek, sałatek, pieczonych i gotowanych warzyw, ryb. Takie jajko można też dodać do zupy. Jajka należy przygotować tuż przed podaniem.

Czy jajka są zdrowe?

Jajka są bogate w witaminy A, E, D, K oraz witaminy z grupy B. Są źródłem białka, oraz fosforu, potasu, żelaza, wapnia, sodu, miedzi, cynku, selenu, luteiny oraz beta-karotenu. Aby zachować jak najwięcej składników odżywczych, nie należy gotować jaj dłużej, niż 4 minuty. Trzeba pamiętać, że jaja zawierają także dużo cholesterolu. Dietetycy zalecają, aby nie jeść więcej, niż 10 jaj tygodniowo (pamiętaj, że mowa także o jajkach, które znajdują się w produktach przetworzonych).

