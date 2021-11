Jak sprawić, żeby pomidorowa nie była nudna? Te dodatki cię zaskoczą

Pomidorowa to jedna z najpopularniejszych w Polsce zup. Jest jedzona najczęściej z ryżem albo makaronem. Zupa pomidorowa to także doskonała baza do kulinarnych eksperymentów. Poznaj trzy sposoby na pomidorową.

Pomidorowa z kukurydzą

To jeden z najprostszych trików, aby pomidorowa nabrała zupełnie nowego charakteru. Do zupy dodaj kukurydzę. Może być z puszki, ale mogą też być ziarna zeskrobane z ugotowanej kolby. Wystarczy zmiksować kukurydzę z pomidorową i gotowe. Zupę można podawać z grzankami, posypaną z wierzchu ziarnami kukurydzy.

Pomidorowa w stylu meksykańskim

To kolorowa, smaczna i zdrowa wersja zupy. Do pomidorowej (bez śmietany) dodaj gotowaną czerwoną fasolę, kukurydzę, dopraw wszystko ostrą papryką. Dojrzałe awokado pokrój w kostkę, posiekaj szczypiorek. Podawaj zupę z awokado i szczypiorkiem, skropioną odrobiną soku z cytryny. Można jeszcze posypać ją ziarenkami owocu granatu. Podana w ten sposób jest niezwykle efektowna i sprawdzi się na przyjęciach.

Pomidorowa z imbirem

Rozgrzewająca wersja pomidorowej sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym i wspomoże odporność. Na łyżce oliwy krótko przesmaż starty kawałek świeżego imbiru, kilka ząbków czosnku przepuszczonych przez praskę. Dopraw chili, odrobiną kurkumy i czarnym pieprzem. Dodaj pomidorową i gotuj krótko. Podawaj z grzankami czosnkowymi.

Dlaczego warto jeść zupy warzywne?

Zupy warzywne to doskonałe źródło witamin i mikroelementów, a także sposób, aby przemycić więcej warzyw do codziennego menu. Są lekkostrawne, ale odpowiednio doprawione nasycą i rozgrzeją w chłodne dni. Jedzenie zupy sprzyja odchudzaniu. Zupy warzywne są pełne błonnika, który wspiera trawienie, a jednocześnie udowodniono, że jedzenie dwudaniowych posiłków z zupą na początek sprawia, że w ostatecznym rachunku dostarczamy organizmowi nawet 20 procent mniej kalorii.

