Słodkie placki na jesienną chandrę. Przepis na pancakes z gruszką i jabłkiem

Kiedy za oknem szaro, zimno i nieprzyjemnie, można poprawić sobie humor, przyrządzając pyszne placki. Wypróbuj sprawdzony przepis na amerykańskie pancakes, ale w wydaniu z typowo polskimi dodatkami.

Ile kalorii mają pancakes?

Jest to sycące i kaloryczne danie. 100 g słodkich placków bez dodatków to ok. 230 kalorii, ale warto czasem zapomnieć o ich liczeniu. „Pankejki” to po prostu czysta przyjemność jedzenia. Jeśli masz dzieci, warto je zaangażować w przygotowanie posiłku – wspólne smażenie słodkich placków będzie dobrą zabawą. Wypróbuj też przepis na kolorowe placki.

Jak zrobić dobre pancakes?

Tradycyjne pancakes muszą być idealnie puszyste. Nie rozgrzewaj patelni bardzo mocno. Nim przewrócisz placki na drugą stronę, daj im wyrosnąć. W naszym przepisie nie trzeba już dodawać na patelnię żadnego tłuszczu. Masło jest w cieście i to wystarczy, aby placki idealnie się smażyły i nie przywierały do patelni. Pancakes tradycyjnie podaje się z syropem klonowym, ale możliwości jest wiele. Świetnie pasują do nich także świeże owoce. To dobra opcja, jeśli mimo wszystko zależy ci na obniżeniu kaloryczności posiłku. To danie, które można jeść na śniadanie, ale też na obiad.

Przepis: Pancakes z gruszką i jabłkiem Słodkie placki w jesiennej wersji. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 szklanki mąki pszennej tortowej

2 jajka

1,5 szklanki mleka

75 g rozpuszczonego masła

3 łyżeczki proszku do pieczenia

1/3 szklanki cukru pudru

szczypta soli

2 jabłka

2 gruszki

2 łyżki miodu

cynamon, 2 goździki Sposób przygotowania Przygotuj ciastoMąkę przesiej do miski. Dodaj proszek do pieczenia i cukier, sól, wymieszaj. Jajka roztrzep z mlekiem. Połącz składniki suche i mokre i na koniec dodaj roztopione (ale nie gorące masło). Wymieszaj i odstaw na 15 minut. Usmaż plackiPlacki smaż na suchej patelni. Powinny ładnie wyrosnąć. Należy smażyć z obu stron. Przygotuj owoceJabłka i gruszki pokrój w kostkę. Wymieszaj z miodem w rondelku, dodaj goździki i cynamon i podgrzewaj, aż owoce staną się miękkie. Jeśli jest taka potrzeba, podlej odrobinę wodą lub cydrem.

Czytaj też:

Zmiksuj kawę z bananem. Prosty przepis na energetyczny napój