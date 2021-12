Naturalne i zdrowe barwniki do lukru. Z czego je zrobić?

Syntetyczne barwniki nie zawsze pozostają obojętne dla zdrowia. Warto sięgnąć po naturalne rozwiązania: kolory uzyskane w ten sposób mogą zaskoczyć! Idealnie nadają się do zabarwienia lukru, którym możesz dekorować świąteczne wypieki.

Jaki lukier najlepiej wykorzystać?

Do precyzyjnych dekoracji najlepiej nadaje się klasyczny lukier królewski robiony na bazie białek. Bez trudu można przygotować go samodzielnie. Z takiego lukru zrobisz niemal każdy wzorek, w tym napisy i misterne koronki. Jeśli wolisz lukry bez dodatku białka, wystarczy, że do cukru pudru dodasz odrobinę soku z cytryny lub innego soku.

Z czego zrobić naturalne barwniki do lukru?

Możliwości naturalnego barwienia lukru jest wiele. Kolory uzyskane w ten sposób potrafią zaskoczyć. Podpowiadamy, jak uzyskać domowymi sposobami poszczególne kolory. Na co trzeba uważać? Soki rozrzedzają lukier, nie można więc ich dodać zbyt dużo. Jeśli lukier wyjdzie finalnie zbyt rzadki, można zagęścić go cukrem pudrem lub odrobiną mąki ziemniaczanej. Sypkie dodatki zagęszczają lukier. Jeśli wyjdzie zbyt gęsty, najlepiej rozrzedzić go odrobiną soku z cytryny. Niektóre dodatki zmienią smak lukru.

Naturalny zielony lukier

Możliwości zabarwienia lukru na zielono jest kilka. Można dodać do lukru:

sok ze spinaku,

zieloną spirulinę,

matchę.

Intensywną zieleń uzyskasz, dodając do lukru sok ze szpinaku. Świeży szpinak przepuść przez wyciskarkę i dodaj do lukru. Możesz taki sok najpierw odrobinę podgrzać (nie zagotować) z cukrem i kilkoma kroplami z cytryny. Kolor nieco się zmieni, uzyskasz wtedy zielony, szpinakowy syrop. Inne odcienie zieleni otrzymasz, dodając do lukru spirulinę (ciemna zieleń) oraz matchę, czyli sproszkowaną zieloną herbatę. Ta ostatnia nada jasny, nieco rustykalny odcień.

Naturalny czerwony lukier

Naturalne barwniki o kolorze czerwonym nie zabarwią lukru na tak intensywny kolor, jak te syntetyczne. Ale w zależności od ilości dodatków można regulować jego odcień, począwszy od jasnego różu, kończąc na bardziej intensywnym. Aby uzyskać czerwony lukier można dodać:

sok lub syrop z malin, wiśni i buraka

suszone maliny i buraki

Wykorzystując soki lub syropy nadajesz lukrowi nie tylko kolor, ale też smak. Aby zrobić w łatwy sposób słodki i intensywny syrop z buraka, wydrąż nieco warzywo, nasyp do środka cukru, skrop cytryną, zawiń w folię i piecz, aż w dziurce zbierze się słodki, buraczany syrop. Zdrowe proszki z suszonych malin czy buraków też możesz zrobić w domu. Dobrze ususzone owoce czy warzywa należy zmiksować na pył (można wykorzystać do tego młynek) i dodać do lukru.

Naturalny brązowy lukier

Uzyskanie brązowego i beżowego koloru (wykorzystasz go m.in. do zrobienia pierniczkowych reniferów) jest bardzo proste. Możesz dodać do lukru:

kakao,

kawę rozpuszczalną,

kawę zbożową rozpuszczalną.

Każdy z tych składników nadaje lukrowi intensywny smak. Jeśli ciastka są robione także z myślą o dzieciach, lepiej wybrać kakao, niż kawę. Kakao nada czekoladowego smaku, ale też zagęści lukier. Możesz go rozrzedzić odrobiną soku z cytryny lub pomarańczy (też dodają smaku).

Jak zrobić lukier niebieski, żółty i fioletowy?

Choć kolory czerwony, zielony i brązowy w połączeniu z tym śnieżnobiałym doskonale wystarczą, aby stworzyć prawdziwe, świąteczne cuda, to oczywiście nie ma przeszkód, aby zrobić także inne kolory lukrów. Ten żółty lub lekko pomarańczowy uzyskasz dodając kurkumy (tu kontroluj smak) lub syropu z pomarańczy czy soku z marchwi. Niebieskie i fioletowe odcienie nadadzą lukrowi jagody: pyszny, intensywnie jagodowy lukier zrobisz, miksując mrożone jagody i dodając je do lukru. Taki lukrem możesz polać ciasto. Do lukru przeznaczonego na ozdabianie pierniczków lepiej wykorzystać klarowny sok lub syrop z jagód. Piękny błękit stworzysz dodając do lukru niebieskiej spiruliny.

