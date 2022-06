Najlepszy przepis na kompot z truskawek. Większość popełnia podstawowy błąd

Kojarzy się z wakacjami u babci i letnią beztroską. Kompot z truskawek robi się łatwo, ale wiele osób popełnia jeden błąd, który sprawia, że truskawki są rozgotowane. Wystarczy prosta sztuczka, aby truskawki pozostały całe, a kompot miał wyjątkowy smak.

Właściwości kompotu z truskawek

Truskawki nie zawierają tłuszczu ani cholesterolu. To niskokaloryczne owoce pełne witamin i mikroelementów. Kompot z truskawek, mimo obróbki termicznej zachowuje wiele z nich. Ważne jednak, aby przyrządzić kompot według dobrego przepisu. Przeczytaj więcej na temat prozdrowotnych właściwości truskawek.

Jak zrobić idealny kompot z truskawek?

Sekretem jest to, aby nie gotować truskawek, a jedynie wrzucić je na wrzącą wodę z cukrem i w tym momencie wyłączyć gaz. Delikatne owoce nie rozpadną się, kompot nabierze wyjątkowego smaku. Będzie nie tylko klarowny, ale też zdrowszy, niż kompoty z przepisów, gdzie trzeba gotować truskawki.

Truskawki z takiego kompotu smakują wybornie i można się nimi zajadać albo dodać je do deserów. Jeśli chcesz dodać do kompotu rabarbar albo jabłka, to wrzuć je wcześniej i gotuj chwilę, a truskawki dodaj na sam koniec. Smak kompotu można wzbogacać, dodając do już przestudzonego plasterki cytryny albo świeżą miętę. Do gotującej się wody można z kolei dodać laskę wanilii i potem pozostawić ją w kompocie. Kompot z truskawek jest idealnym dodatkiem do letnich obiadów i napojem, który można pić przez cały dzień.

Ilość cukru w przepisie można regulować według własnego uznania. Jeśli zależy ci na ograniczaniu cukru w diecie, zmniejsz jego ilość. Kompot można posłodzić miodem (np. lipowym), ale trzeba pamiętać, że to zmieni smak napoju. Wówczas zagotuj samą wodę, dodaj truskawki, jak w przepisie, a kiedy kompot nieco przestygnie, dosłodź miodem.

Przepis: Kompot z truskawek Zdrowy kompot z truskawek to idealny napój na upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 8 Składniki 1 kg truskawek

2 l wody

0,5 szklanki cukru

opcjonalnie: plasterki cytryny lub listki mięty Sposób przygotowania Przygotuj składnikiTruskawki umyj, usuń szypułki, w dużym garnku doprowadź do wrzenia wodę z cukrem. Zrób kompotWsyp truskawki do gotującej się wody i wyłącz gaz. Przykryj i odstaw do ostudzenia. rnDo chłodnego kompotu możesz dodać plastry cytryny lub listki mięty.

Czytaj też:

Jak zrobić syrop z kwiatów czarnego bzu? Pomoże na przeziębienie, doda słodyczy deserom