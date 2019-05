Masz te objawy? Może brakować ci magnezu

Magnez jest niezwykle cennym pierwiastkiem. Bierze udział w ponad 300 procesach w naszym organizmie. Są to procesy, które regulują różnorodne reakcje biochemiczne, w tym syntezę białek, funkcje mięśni i nerwów, kontrolę poziomu glukozy we krwi i regulację ciśnienia krwi. Odgrywa również istotną rolę w aktywnym transporcie jonów wapnia i potasu przez błony komórkowe, a proces ten jest ważny dla przewodzenia impulsów nerwowych, skurczu mięśni i prawidłowego rytmu serca. Dlatego też bardzo często drętwienie, mrowienie i skurcze w obrębie kończyn są objawami, które skłaniają nas do rozpoczęcia suplementacji magnezem.

Magnez – niedobór

Niektórzy ludzie są bardziej podatni na niedobory magnezu. Mowa o osobach uzależnionych od alkoholu, zmagających się chorobami układu pokarmowego, cukrzycą, problemami z nerkami. Jednak odżywiając się nieprawidłowo lub stosując ubogą dietę, każdy z nas może doprowadzić do niedoboru magnezu. Oto objawy, które powinny wzbudzić niepokój:

niepokój,



napady drgawek,



zawroty głowy,



dezorientacja,



problemy z pamięcią,



skurcze mięśni,



bóle głowy i migreny,



problemy z sercem,



nadciśnienie,



lęk i objawy depresji,



drżenie mięśni,



zaparcia,



uczucie zmęczenia,



trudności z oddychaniem,



bezsenność,



próchnica.



Magnez – dieta i suplementacja

Dzienna, zalecana dawka magnezu, w zależności od wieku, wynosi:

Wiek Mężczyzna Kobieta Ciąża Okres karmienia piersią Od urodzenia do 6 miesiąca 30 mg

30 mg





Od 7 do 12 miesięcy 75 mg

75 mg





1-3 lata 80 mg

80 mg





4-8 lat 130 mg

130 mg





9-13 lat 240 mg

240 mg





14-18 lat 410 mg

360 mg

400 mg

360 mg

19-30 lat 400 mg

310 mg

350 mg

310 mg

31-50 lat 420 mg

320 mg

360 mg

320 mg

Powyżej 50. r. ż. 420 mg

320 mg







Magnez znajdziemy w wielu, różnych produktach spożywczych, których nie powinno zabraknąć w naszej codziennej diecie. Na szczególną uwagę zasługują:

orzechy (migdały, nerkowce, ziemne),



szpinak,



płatki zbożowe,



mleko sojowe,



czarna fasola,



masło orzechowe,



awokado,



ziemniaki,



ryż,



banany.



Na rynku nie brakuje też suplementów diety z magnezem. To jedne z najczęściej wybieranych przez nas suplementów. Zanim jednak po nie sięgniemy, warto dowiedzieć się o nich kilku rzeczy.

