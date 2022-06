Niedobór witaminy B6 – objawy i skutki niedoboru B6

Witamina B6, znana również jako pirydoksyna, jest jedną z ośmiu witamin w grupie B, kluczową dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. To od niej zależy odporność organizmu, a jej niedobór może wywoływać słabość mięśni czy prowadzić do uszkodzeń błony śluzowej w obrębie układu pokarmowego. Chociaż odkryto ją niespełna 100 lat temu, wciąż dowiadujemy się wielu nowych rzeczy na jej temat. Większość z nas zapewne przyjmuje odpowiednią ilość witaminy B6 każdego dnia, jeśli prowadzi zdrową, różnorodną dietę. Niestety, w przypadku niektórych osób mogą wystąpić niedobory.

Pirydoksyna – rola witaminy B6 w organizmie

Pirydoksyna została odkryta w 1934 roku przez Paula Gyorgyego, podobnie jak ryboflawina i biotyna. Mimo że odkryto ją niecałe 100 lat temu, już wiemy, że jest to jedna z najważniejszych witamin dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. To między innymi od niej zależy prawidłowe działanie układu nerwowego, a takżeukładu immunologicznego.

Witamina B6 bierze udział w szeregu ważnych procesów biochemicznych, przyczyniając się m.in. do przemiany aminokwasów i prawidłowego wzrostu u dzieci, a także uczestnicząc w procesie przyswajania magnezu. Oddziałuje nie tylko na układ krwionośny, wytwarzając czerwone krwinki, ale również wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. B6 odgrywa kluczową rolę w powstawaniu komórek immunologicznych, limfocytów, wpływa na przyswajalność magnezu oraz funkcjonowanie układu nerwowego. Objawy niedoboru witaminy B6 mogą wpływać nie tylko na funkcjonowanie układu nerwowego, ale też na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia.

Witamina B6 – właściwości

Witaminę B6 dostarcza się do organizmu razem z pożywieniem. Tylko zbilansowana i zdrowa dieta jest w stanie dostarczyć odpowiednie ilości witaminy B6, ale bardzo często okazuje się, że konieczna jest dodatkowa suplementacja.

Witamina B6 jest magazynowana w mięśniach, wątrobie oraz nerkach. Tylko w niewielkiej części w przewodzie pokarmowym. Witamina ta odpowiada za:

właściwe funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego

funkcjonowanie układu odpornościowego

prawidłowe ciśnienie krwi

właściwą pracę serca

skurcze mięśni



rozwój czerwonych krwinek

Czy witamina B6 podnosi ciśnienie?

Witamina B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i układu krążenia. Może wpływać pozytywnie na menstruację i łagodzić obfite miesiączki, a także objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Przyjmowanie witaminy B6 nie powoduje wzrostu ciśnienia krwi, ale witamina ta rzeczywiście je reguluje.

Niedobór witamin z grupy B – skutki

Niedobór witamin z grupy B może mieć fatalne skutki dla organizmu. Nie tylko osłabia naturalną odporność organizmu, ale również osłabia pracę układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego. Przy niedoborach witaminy B6 może występować ciągłe uczucie chłodu, zaburzenia snu, drętwienie kończyn. Przy ciężkich niedoborach występuje obniżenie odporności, zaburzenia neurologiczne, osłabione wchłanianie magnezu. Mogą pojawić się nawet zaburzenia padaczkowe.

Niedobór witamin z grupy B powoduje problemy z koncentracją, zapamiętywaniem i kojarzeniem faktów. Może utrudniać zasypianie i powodować bezsenność, osłabiając organizm. Negatywnie wpływa również na skórę, wywołując jej stany zapalne, a także przyczyniając się do powstawania zajadów, liszajów i pękania skóry w kącikach ust.

Mogą pojawić się również bóle mięśniowo-stawowe, skurcze mięśni, problemy z koordynacją ruchową. Brak witamin B negatywnie wpływa również na zdrowie jamy ustnej, zwiększając ryzyko wystąpienia parodontozy i chorób przyzębia.

Niedobór witaminy B3 może doprowadzić też do rozwoju pelagry, choroby skóry oraz choroby przewodu pokarmowego. Może również przyczynić się do wystąpienia paraliżu kończyn.

Dawkowanie witaminy B6

Pirydoksyna najczęściej dostarczana jest do organizmu wraz z żywnością. Niekiedy suplementuje się ją również dodatkowo wraz z magnezem, ponieważ witamina ta wpływa na jego przyswajalność.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO rekomenduje następujące dawkowanie witaminy B6:

kobiety w ciąży: 1,9 mg

dzieci od 1. do 3. roku życia: 0,5 mg;

dzieci od 4. do 6. roku życia: 0,6 mg;

dzieci od 7. do 9. roku życia: 1 mg;

młodzież od 10. do 12. roku życia: 1,2 mg;

młodzież od 13. do 18. roku życia: 1,3 mg;

dorośli od 19. do 50. roku życia: 1,3 mg;

dorośli po 50. roku życia – 1,5 mg-1,7 mg;

U kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę B6. Warto o tym pamiętać, ponieważ niedobór pirydoksyny może mieć skutki uboczne, do których zalicza się osłabienie organizmu, problemy ze snem, a nawet choroby jelit prowadzące do przewlekłych stanów zapalnych w obrębie układu pokarmowego.

Objawy i skutki niedoboru witaminy B6

Niedobór witaminy B6 najczęściej objawia się sygnałami ze strony układu nerwowego. Zaliczają się do nich rozdrażnienie, problemy z koncentracją i logicznym myśleniem, a także niepokój, obniżenie nastroju, płaczliwość. Może wystąpić również niedokrwistość oraz osłabienie układu immunologicznego. Osoba, która cierpi na niedobór pirydoksyny, może zaobserwować u siebie wystąpienie zmian łojotokowych skóry. Często występuje również łupież, problemy ze skórą głowy oraz wypadanie włosów.

Niedobór witaminy B6 – czynniki ryzyka

Niedobór witaminy B6 może wystąpić u osób, które:

zmagają się z chorobami wątroby, nerek, układu trawiennego lub autoimmunologicznego,

palaczy,

osób otyłych,

osób nadużywających alkoholu,

u kobiet w ciąży.

Witamina B6 – funkcje

Witamina B6 pełni wiele istotnych funkcji w naszym organizmie. Odgrywa rolę w około 150 reakcjach enzymatycznych, dlatego jest tak ważna dla prawidłowej pracy układów i poszczególnych narządów. Witamina B6 wykazuje działania przeciwzapalne i spełnia rolę przeciwutleniacza.

Pomaga organizmowi przetwarzać białko, węglowodany i tłuszcz. Wpływa na pracę układu nerwowego i odpornościowego. Jej odpowiedni poziom w organizmie może zapobiegać występowaniu wielu różnych chorób, w tym chorobom serca, które są dzisiaj tak powszechne.

Witamina B6 – niedobór

Niedobór witaminy B6 może dawać wiele różnych objawów. Oto najpopularniejsze z nich, których nie należy ignorować:

Zmiany nastroju, takie jak drażliwość, lęk i depresja mogą być objawami niedoboru witaminy B6. A to dlatego, że witamina B6 bierze udział w tworzeniu wielu neuroprzekaźników, takich jak serotonina i kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Niedobór witaminy B6 powoduje też zmęczenie, osłabienie i senność.

Niedobory składników odżywczych, w tym witaminy B6, mogą zakłócać układ odpornościowy. Witamina ta bierze udział w tworzeniu przeciwciał, które pomagają zwalczyć infekcje.

Zarówno niedobór, jak i przedawkowanie witaminy B6 mogą powodować drętwienia i mrowienia kończyn.

Niedobór witaminy B6 jest jedną z przyczyn czerwonej, swędzącej wysypki. Może ona pojawić się na skórze głowy, twarzy, szyi i górnej części klatki piersiowej. Co ciekawe, skóra jest tłusta i łuszcząca się.

Inny objawem są czerwone, opuchnięte usta z pękniętymi kącikami. Pęknięte obszary mogą krwawić i ulec zakażeniu, co stanowi dodatkowe problemy zdrowotne. Co więcej, popękane i obolałe usta mogą utrudniać czynności takie jak jedzenie i mówienie.

Zaniepokoić powinien także gładki, błyszczący, opuchnięty i zaczerwieniony język. Błyszcząca, gładka powierzchnia języka jest spowodowana utratą brodawek. Stan ten również może powodować problemy z jedzeniem i mówieniem. Niedobory innych składników odżywczych, w tym kwasu foliowego i witaminy B12, mogą również powodować ten stan.

Jeśli regularnie jesz różnorodne mięso, drób, ryby, warzywa, owoce, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe, możesz z łatwością zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę B6. Jeśli jednak twoja dieta jest uboga, pojawiły się objawy, mogące świadczyć o niedoborze i dodatkowo znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka, skonsultuj się z lekarzem, który po wykonaniu badań, zleci odpowiednią suplementację.

Jak zbadać poziom witaminy B6?

Aby sprawdzić, jaki mamy poziom witaminy B6, musimy wykonać badania laboratoryjne. Jest ono wykonywane z krwi, a wyniki pacjent otrzymuje tego samego lub kolejnego dnia. Badanie wykonuje się na czczo i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać.

Suplementy – którą witaminę B6 wybrać? Czy kompleks witaminy B6 z magnezem jest lepszy niż witamina B6 w formie jednoskładnikowej?

Przy niedoborach pirydoksyny najczęściej zaleca się przyjmowanie pojedynczej witaminy B6 lub w połączeniu z magnezem. Dopiero większe niedobory w organizmie stanowią wskazanie do suplementacji całego kompleksu witamin z grupy B.

Warto pamiętać, że maksymalna dopuszczalna zawartość witaminy B6 wynosi 18 mg/dobę. Przyjmując suplementy wieloskładnikowe, warto zwracać na to uwagę, by nie przekroczyć dziennej dawki.

Nadmiar witaminy B6

Szkodliwy jest również nadmiar witaminy B6. Zdarza się to jednak rzadko, ponieważ witaminę tę dostarczamy do organizmu wraz z pożywieniem. Aby doszło do nadmiaru pirydoksyny w organizmie, trzeba przyjmować dawki większe niż 200 mg na dobę. Jest to praktycznie niemożliwe, chyba że przyjmujemy dodatkowe suplementy diety.

Tak wysokie dawki witaminy B6 mogą doprowadzić do objawów neurologicznych, drętwienia ramion, nóg, zaniku czucia ciała. Może także spowodować osłabienie mięśni i zaburzenia koordynacji ruchowej. Niestety, nadmiar pirydoksyny może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń w mózgu.

Witamina B6 – występowanie. W czym znajduje się witamina B6?

Witamina B6 występuje w pożywieniu. Znajdziemy ją w produktach zbożowych, pełnoziarnistym pieczywie, grubych kaszach. Oprócz tego występuje również w chudym mięsie, jajach, brokułach, bananach, soi, rybach.

