Dlaczego warto suplementować witaminę E? O tym mogłeś nie widzieć

Witamina E nie cieszy się tak dużą popularnością, jak inne, np. witamina C, A czy D. To nie oznacza jednak, że jest mniej ważna, a jej niedoborem nie powinniśmy się przejmować. Wręcz przeciwnie. Czy wiesz, że witamina E to jeden z najsilniejszych antyoksydantów?

Witamina E jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Związków, które potrafią walczyć z wolnymi rodnikami, powodującymi uszkodzenia komórek i szybsze starzenie się organizmu. Witamina E występuje w wielu różnych produktach spożywczych, można ją też dostać w formie suplementów diety. Co więcej, bardzo często jest wykorzystywana w kosmetologii jako dodatek do kremów. W aptece można też kupić maść z witaminą E. Warto wiedzieć, że witamina E jest rozpuszczalna w tłuszczach, a to oznacza, że potrzebuje zdrowych tłuszczów w codziennej diecie i może być magazynowana w organizmie człowieka. Jeden z najsilniejszych antyoksydantów Gdy komórki są narażone na działanie cząsteczek zwanych wolnymi rodnikami, zachodzi proces utleniania i przyspieszonego starzenia się organizmu. Wolne rodniki osłabiają i niszczą zdrowe komórki. Cząsteczki te mogą również przyczyniać się do chorób serca i raka. Wolne rodniki powstają w wyniku normalnych procesów zachodzących w organizmie. Powodują uszkodzenia, które skracają życie komórek. Występowanie wolnych rodników może zwiększać palenie papierosów, ekspozycja na zanieczyszczenia środowiskowe czy promienie słoneczne. Duże znaczenie ma także sposób odżywiania. Najważniejsze funkcje witaminy E Oprócz zwalczania wolnych rodników, witamina E pełni także wiele innych, ważnych funkcji. Oto niektóre z nich: zwiększa odporność organizmu,



poprawia ogólną wytrzymałość organizmu,

zmniejsza zmęczenie,

działa korzystnie na skórę, wzmacniając ściany naczyń włosowatych oraz poprawiając nawilżenie i elastyczność,

leczy drobne stany zapalne na skórze, dzięki czemu jest ona mniej podrażniona lub zaczerwieniona,

może być stosowana w leczeniu blizn, trądziku i zmarszczek,



może pomóc zmniejszyć ryzyko związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej, co jest częstą przyczyną ślepoty.



poprawia mikrokrążenie w obrębie skóry głowy, dzięki czemu zwiększa się ukrwienie, a włosy są silniejsze i gęstsze,



wpływa na także na gospodarkę hormonalną (np. łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego),



wspiera prawidłowy rozwój płodu. Witamina E – niedobór Niedobór witaminy E szybko daje się we znaki. Oto kilka objawów, które powinny zaniepokoić: niedokrwistość,



rozdrażnienie,



apatia,



spadek libido,



obrzęki u noworodków i niemowląt,



pogorszenie wzroku. Witamina E – dieta i suplementacja Podczas gdy przedawkowanie witaminy E, pochodzącej z żywności jest mało prawdopodobne, NIH donosi, że przyjmowanie wysokich dawek tej witaminy w postaci suplementu może powodować poważne skutki uboczne. Poważnym skutkiem ubocznym jest zwiększone ryzyko udaru krwotocznego. W przypadku suplementów dawki nie powinny przekraczać 1000 jednostek międzynarodowych (IU) dziennie.

