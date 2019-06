5 niedoborów, które mogą powodować stany depresyjne

Nasza dieta wpływa nie tylko na wygląd sylwetki, ale także ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie organizmu. Nawet niewielkie braki podstawowych składników odżywczych mogą spowodować poważne schorzenia i znacząco utrudnić nam normalne funkcjonowanie. Jakie niedobory żywieniowe sprzyjają depresji?

Co powoduje depresje?

Depresja nie jest chorobą, którą można pokonać siłą woli. To powoli wyniszczające i uniemożliwiające normalne funkcjonowanie schorzenie o podłożu psychicznym, którego przyczyną nie są jedynie życiowe kłopoty, ale także niedobory żywieniowe, z których istnienia przez długi czas możemy nie zdawać sobie sprawy.

Nieodpowiednio skomponowana dieta, ciągłe odchudzanie się, a także zaburzenia odżywiania mogą powodować wystąpienie objawów depresji. Warto o tym wiedzieć i oprócz pomocy psychologicznej poszukać także wsparcia dietetycznego, które pomoże uzupełnić poziom kluczowych dla naszego mózgu witamin oraz innych substancji odżywczych.

5 witamin, których niedobory mogą powodować depresję i inne zaburzenia psychiczne

Niepozorne witaminy są nam niezbędne do życia. Bez nich nie mogą zachodzić podstawowe procesy biologiczne oraz metaboliczne. Braki witamin mogą początkowo manifestować się osłabieniem organizmu, pogorszeniem kondycji włosów i paznokci, problemami z cerą, sennością oraz przewlekłym zmęczeniem i problemami z koncentracją, jednak to tylko początek.

Stosując nieodpowiednią dietę lub bagatelizując objawy chorób, które mogą zaburzać przyswajanie składników odżywczych, narażamy się na wystąpienie objawów depresji, które świadczą o bardzo poważnych i zagrażających zdrowiu niedoborach.

Niewielkie niedobory witamin nie będą skutkowały depresją, ale mogą przyczynić się do jej zaostrzenia w przypadku osób już chorujących. Podobnie jest w przypadku nerwicy oraz innych zaburzeń psychicznych, w których leczeniu prawidłowa dieta jest niezwykle ważna. Jakie niedobory powodują depresję?

Witamina B9 (kwas foliowy)

Niedobory kwasu foliowego nie są jedynie niebezpieczne dla rozwijającego się w łonie matki dziecka, u którego mogą spowodować wady cewy nerwowej. W przypadku dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedobory witaminy B9 są jedną z częstych przyczyn problemów z objawami depresji i przewlekłym zmęczeniem. Przyczyną depresji mogą być także niedobory innych witamin z grupy B, czyli B6 i B12.



Witamina B5 (kwas pantotenowy)

Niedobory witaminy B5 powodują, że życie przestaje cieszyć, a codzienne czynności stają się niemal niemożliwe do wykonania. Niedoborom towarzyszą nie tylko objawy depresyjne, ale także nieustanne zmęczenie, rozdrażnienia i ogólne osłabienie organizmu.



Witamina B3 (niacyna, witamina PP)

Niedobór witaminy B3 może dotyczyć każdego z nas. Zdarza się w wyniku stosowania diety niskowęglowodanowej i bezmięsnej. Bardzo często jest jedną z głównych przyczyn występowania lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji oraz psychozy i demencji.



Witamina B1 (tiamina)

Niedobory witaminy B1 występują dość rzadko i dotyczą przede wszystkim osób nadużywających alkoholu, który jest dodatkowym czynnikiem obciążającym układ nerwowy. Jej braki powodują przede wszystkim różnorodne zaburzenia neurologiczne, nerwicę, depresję oraz poważnie odbijają się na zdrowiu serca.



Witamina D

Witamina D3 nazywana jest witaminą słońca. Nasz organizm jest w stanie sam ją wytworzyć pod wpływem działania promieni słonecznych. Problem w tym, że nasz klimat powoduje znaczne ograniczenia, jeżeli chodzi o naturalne wytwarzanie witaminy D3, a jej niedobory występują w szczególności jesienią, zimą oraz wczesną wiosną. Możemy wówczas odczuwać typowe objawy obniżenia nastroju, niechęć do wykonywania ulubionych czynności, przewlekłe zmęczenie oraz obserwować znaczące osłabienie odporności organizmu. Znaczne niedobory witaminy D3 to krok do depresji oraz zwiększone ryzyko wystąpienia innych schorzeń np. osteoporozy i nowotworów.Czytaj także:

