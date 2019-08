4 niebieskie produkty, które musisz włączyć do swojej diety. Nie pożałujesz!

Wysoka zawartość antocyjanów jest jednym z plusów niebieskich owoców. Antocyjany to jedna z grup polifenoli, która odpowiada za niebieski odcień. Ale na tym dobrodziejstwa się nie kończą. Badania sugerują, że diety bogate w antocyjany mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie serca i zmniejszać ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2, niektórych nowotworów oraz innych chorób.

Jagody

Pierwszym skojarzeniem, jeżeli chodzi o niebieskie owoce, są te małe kuleczki. Jagody są smaczne i pełne składników odżywczych. Zawierają niewiele kalorii, są bogate w błonnik i zawierają mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, takie jak mangan oraz witaminy C i K.

Te owoce są również bogate w antocyjany, które są silnymi przeciwutleniaczami. Antocyjany pomagają chronić komórki przed szkodliwym działaniem cząsteczek zwanych wolnymi rodnikami. Zgodnie z wynikami jednego z badań, które zostało przeprowadzone na 10 zdrowych mężczyznach, przeciwutleniacze zawarte w około 300 gramach jagód mogą chronić DNA przed uszkodzeniami z winy wolnych rodników.

Ponadto badania wskazują, że diety bogate w antocyjany z jagód oraz innych owoców i warzyw mogą pomóc w zapobieganiu chorobom przewlekłym, takim jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i nowotwory. Antocyjany mogą także zapobiegać chorobom mózgu, takim, jak zespół Alzheimera.

Jeżyny

Jeżyny to słodkie i pożywne ciemnoniebieskie owoce, które zapewniają szereg właściwości zdrowotnych. 144 gramów jeżyn zawiera prawie 8 gramów błonnika. Taka porcja dostarcza aż 40 procent zalecanego dziennego spożycia manganu i 34 procent witaminy C. Dostarcza również 24 procent dziennej racji witaminy K i dzięki temu jeżyny są jednym z najbogatszych owocowych źródeł tego niezbędnego składnika odżywczego. Witamina K jest niezbędna w procesie krzepnięcia krwi i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia kości.

Chociaż związek między witaminą K a zdrowiem kości wciąż pozostaje przedmiotem badań, naukowcy uważają, że brak tej witaminy może przyczyniać się do osteoporozy.

Czarny bez

Czarny bez jest jednym z najpopularniejszych „leków” pochodzenia roślinnego. Owoce bzu mogą pomóc w obronie przed przeziębieniem i grypą poprzez wzmocnienie układu odpornościowego. Wykazano również, że bez pomaga szybciej wyjść z tych chorób. Wyniki badań sugerują, że związki roślinne zawarte w czarnym bzie mogą aktywować zdrowe komórki odpornościowe, które pomagają zwalczać wirusy przeziębienia i grypy. Co więcej, skoncentrowane ekstrakty z czarnego bzu mogą zwalczać wirusa grypy i zapobiegać infekowaniu komórek, choć jest to nadal przedmiotem badań.

W przebiegu pewnego 5-dniowego badania przyjmowanie 4 łyżek stołowych (60 ml) skoncentrowanego syropu z czarnego bzu dziennie pomogło osobom z grypą wrócić do zdrowia średnio 4 dni wcześniej niż w przypadku osób, które nie zażywały tego suplementu. Te owoce są również bogate w witaminy C i B6, które wspierają zdrowie układu odpornościowego. Zaledwie 145 gramów czarnego bzu zapewnia 58 procent dziennego zapotrzebowania na witaminę C i 20 procent na witaminę B6.

Surowe owoce czarnego bzu mogą powodować rozstrój żołądka, szczególnie jeśli są niedojrzałe, dlatego zaleca się spożywanie ich w postaci przetworów.

Czarna porzeczka

Czarne porzeczki są wyjątkowo smaczne. Można jeść je na świeżo, w postaci suszonej, w dżemach i sokach. Dostępne są również suplementy diety z porzeczką. Te owoce są szczególnie bogate w witaminę C, która jest znana ze swoich właściwości przeciwutleniających. 112 gramów świeżej czarnej porzeczki dostarcza jej ponad dwa razy więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę.

Jako przeciwutleniacz witamina C pomaga chronić organizm przed uszkodzeniem komórek i przewlekłymi chorobami. Wyniki niektórych badań wskazują, że diety bogate w ten składnik odżywczy mogą zapewnić duży stopień ochrony przed chorobami serca. Ponadto witamina C odgrywa kluczową rolę w gojeniu się ran, funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu dobrego stanu skóry, kości i zębów.

