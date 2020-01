3 składniki, które pobudzą twój układ odpornościowy

1. Traganek

Traganek jest najbardziej znany ze stosowania w tradycyjnej medycynie chińskiej. Chociaż istnieje ponad 2000 gatunków, tylko dwa są stosowane w suplementach: Astragalus membranaceus i Astragalus mongholicus. Korzeń rośliny wchodzi w skład wielu różnych form suplementów, w tym płynnych ekstraktów, kapsułek, proszków i herbat. Czasami podaje się go również w zastrzyku lub dożylnie w warunkach szpitalnych. Korzeń zawiera wiele aktywnych związków roślinnych, które uważa się za odpowiedzialne za jego potencjalne korzyści. Jego związki aktywne mogą pomóc wzmocnić układ odpornościowy i zmniejszyć stan zapalny. Wciąż istnieją ograniczone badania dotyczące traganka, ale ma on zastosowanie w leczeniu przeziębienia, alergii sezonowych, chorób serca, chorób nerek, chronicznego zmęczenia.

Traganek zawiera korzystne związki roślinne, które mogą wzmocnić układ odpornościowy. Podstawową rolą układu odpornościowego jest ochrona organizmu przed szkodliwymi najeźdźcami, w tym bakteriami, zarazkami i wirusami, które mogą powodować choroby. Niektóre dowody wskazują, że traganek może zwiększać produkcję białych krwinek, które są komórkami układu odpornościowego odpowiedzialnymi za zapobieganie chorobom. W badaniach na zwierzętach wykazano, że korzeń traganka pomaga zabijać bakterie i wirusy u myszy z infekcjami. Chociaż badania są ograniczone, może również pomóc w zwalczaniu infekcji wirusowych u ludzi, w tym przeziębienia i infekcji wątroby. Chociaż badania te są obiecujące, potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia skuteczności traganka w zapobieganiu infekcjom i leczeniu ich.

2. Dzięgiel chiński

Dzięgiel chiński, znany również jako dong quai, to pachnąca roślina z wiązką małych białych kwiatów. Kwiat należy do tej samej rodziny botanicznej co marchew i seler. Mieszkańcy Chin, Korei i Japonii suszą korzenie dzięgla do celów leczniczych. Dong quai jest stosowany jako lek ziołowy od ponad 2000 lat. Służy w celu poprawy zdrowia krwi, zwiększenia lub aktywowania krążenia krwi, leczenia niedokrwistości, regulacji układu odpornościowego, niesienia ulgi w bólu oraz poprawy pracy jelit.

Ekstrakty dzięgla mogą zatrzymać cykl komórkowy i spowodować śmierć komórki w komórkach rakowych. Badania sugerują, że dzięgiel może potencjalnie zabijać komórki rakowe w przypadku guzów mózgu, białaczki i raka jelita grubego. Ale inne badania pokazują, że nie ma znaczącego wpływu na komórki rakowe, szczególnie u ludzi. Badanie z 2011 roku wykazało, że przyjmowanie dzięgla może skutecznie zmniejszać częstość występowania anemii u osób z rakiem.

3. Kardamon

Kardamon to przyprawa o intensywnym, lekko słodkim smaku, którą niektórzy porównują do mięty. Pochodzi z Indii, ale jest dziś dostępny na całym świecie i stosowany zarówno w słodkich, jak i pikantnych potrawach. Uważa się, że nasiona, oleje i wyciągi z kardamonu mają imponujące właściwości lecznicze. Są stosowane w tradycyjnej medycynie od wieków.

Związki zawarte w kardamonie mogą pomóc w walce z komórkami rakowymi. Badania na myszach wykazały, że proszek z kardamonu może zwiększyć aktywność niektórych enzymów, które pomagają w walce z rakiem. Przyprawa może również zwiększać zdolność komórek do atakowania nowotworów. Badania nad ludzkimi komórkami rakowymi i kardamonem wskazują na dobre wyniki. Jedno badanie wykazało, że pewien związek w przyprawie zatrzymał rozmnażanie się komórek raka jamy ustnej w probówkach. Mimo że wyniki są obiecujące, badania te przeprowadzono tylko na myszach lub w probówkach. Potrzebne są badania na ludziach, aby móc wysunąć bardziej ugruntowane wnioski. Ponadto przeciwutleniacze znajdujące się w obfitości w kardamonie chronią komórki przed uszkodzeniem i zapobiegają pojawianiu się stanów zapalnych.

