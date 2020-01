Domowy pomiar ciśnienia krwi. Jak poprawnie go przeprowadzić?

W dzisiejszym świecie, w którym tempo życia nie sprzyja spokojowi, nadciśnienie stało się zmorą wielu osób. Jest to problem, ponieważ wysokie ciśnienie krwi obciąża serce i tętnice, znacznie zwiększając ryzyko chorób serca. Jeśli masz wysokie ciśnienie krwi – lub nawet jeśli miałeś jeden lub dwa pomiary graniczne w gabinecie lekarskim – lekarz może zalecić sprawdzanie go w domu za pomocą domowego miernika ciśnienia krwi.

„Może to być dobry sposób na ustalenie, czy rzeczywiście masz wysokie ciśnienie krwi, czy to tylko syndrom białego fartucha – czyli gdy twoje ciśnienie krwi jest wysokie w gabinecie lekarskim, ale normalne w codziennych warunkach, przykładowo w pracy lub w domu” – wyjaśnia dr Luke Laffin, kardiolog z Cleveland Clinic w Ohio. A jeśli masz nadciśnienie, regularne monitorowanie go w domu wydaje się być pomocne nawet około 70 procentom ludzi w opanowaniu go, zgodnie z badaniami przedstawionymi na sesjach naukowych American Heart Association w 2018 roku.

Jak prawidłowo przeprowadzić domowy pomiar ciśnienia krwi?

