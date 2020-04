Arcydzięgiel – najskuteczniejsze zioło w walce ze stresem?

Arcydzięgiel – podstawowe informacje i właściwości

Arcydzięgiel litwor (łac. Archangelica officinalis), zwany też lekarskim, to roślina z rodziny selerowatych, która występuje powszechnie na świecie, dlatego bardzo łatwo można ją spotkać u nas np. nad potokami, rzekami, na łąkach lub w zaroślach. Zioło przez wieki uznawane było za panaceum, które według podań radziło sobie nawet z leczeniem chorych podczas epidemii dżumy. Wprawdzie roślina faktycznie ma wiele prozdrowotnych właściwości, to nie przeprowadzono badań, które potwierdziłyby skuteczność działań w radzeniu sobie z większością chorób.

Chociaż dzięgiel to nie panaceum, to posiada jednak kilka prozdrowotnych właściwości, co skutkuje wykorzystaniem go jako surowca roślinnego w suplementach diety oraz roślinnych preparatach wspomagających leczenie niektórych dolegliwości. I tak np. jego korzeń wykorzystywany jest w preparatach zmniejszających negatywne objawy menopauzy, gdyż prawdopodobnie wykazuje aktywność estrogenną. Medycyna naturalna przypisuje mu także działanie:

rozkurczowe, dlatego jest pomocny m.in. w przebiegu bolesnych miesiączek,



pobudzające wydzielanie śliny i soków trawiennych, dlatego wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego,



rozgrzewające, więc można stosować go podczas infekcji, gdyż wspomaga wydzielanie potu,



a także przeciwbólowe, dlatego sprawdza się przy nerwobólach i bólach reumatycznych.

Czy arcydzięgiel to najlepsze zioło uspokajające?

Według medycyny naturalnej arcydzięgiel koi nerwy, a także działa korzystnie na inne symptomy towarzyszące nadmiernemu pobudzeniu, w tym m.in. zmniejsza uczucie niepokoju, usuwa bezsenność, a także działa rozkurczowo, zmniejszając przy tym m.in. ból brzucha oraz przeciwbólowo, redukując np. ból głowy. Ponadto warto pamiętać, że arcydzięgiel nie jest tylko surowcem stosowanym w preparatach medycyny naturalnej w formie kapsułek lub proszku do picia. Powszechnie używany jest także olejek arcydzięglowy, który, by pomógł pozbyć się stresu, można dodać np. do kąpieli. Warto jednak pamiętać, aby bez względu na formę preparatu, stosować go zgodnie z zaleceniami, gdyż roślina może wywoływać skutki uboczne, w tym np. bóle głowy, zaburzenia snu, nudności itp.

Jakie inne zioła działają uspokajająco?

Warto podkreślić, że w medycynie naturalnej arcydzięgiel nie jest jedyną rośliną, która ma właściwości uspokajające. Aby ukoić nerwy, zredukować stres oraz zmniejszyć lub usunąć związane z nim objawy towarzyszące, można stosować m.in.:

melisę lekarską,



lawendę wąskolistną,



chmiel zwyczajny,



dziurawiec zwyczajny,



i kozłek lekarski.

Leki roślinne zawierające surowce z powyższych ziół mogą być alternatywą do leków syntetycznych – należy jednak pamiętać, że działają łagodniej niż leki syntetyczne, dlatego wymagają dłuższego stosowania. Warto też podkreślić, że jeśli są dobrze dobrane, to nie uzależniają i nie wywołują mniej skutków ubocznych. Nadal jednak istnieje konieczność badań nad bezpieczeństwem łączenia leków roślinnych z syntetycznymi, dlatego powinny mieć to na uwadze pacjenci przyjmujący leki przewlekle.

Przewlekły stres? Warto stosować też adaptogeny

Aby umiejętnie radzić sobie ze stresem i tym samym zachować równowagę w organizmie, warto stosować rośliny adaptogenne. Powszechnie przyjmuje się, że wspomagają ogólną kondycję organizmu, gdyż mają wiele właściwości prozdrowotnych, w tym także właściwości antystresowe. Stosuje się je, gdyż m.in. redukują poziom lęku, zwiększają energię i poprawiają samopoczucie. Do grona roślin adaptogennych należy m.in. traganek, ashwagandha, maczużnik chiński, żeń-szeń właściwy, żeń szeń syberyjski, lukrecja gładka, różeniec górski, cytryniec chiński i wiele innych. Warto zatem pamiętać, że istnieje wiele roślin, które medycyna naturalna uznaje za właściwe dla ukojenia nerwów.

Czytaj także:

Na co pomoże olejek z drzewa herbacianego?