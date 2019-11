Waleriana – ryzyko i skutki uboczne. Czy warto ją przyjmować?

Waleriana jest to korzeń, który był używany od wieków jako środek wspomagający sen, a także jest często reklamowany ze względu na swoje właściwości przeciwlękowe. Jest dostępna jako suplement diety w różnych postaciach, w tym jako proszek, w kapsułkach, jako płynny ekstrakt i jako herbata, sama oraz w mieszankach herbaty ziołowej.

Waleriana – czy warto?

Badania nad walerianą jako środkiem nasennym doszły do ​​mieszanych wniosków na temat skuteczności zioła, która może być związana z różnymi ilościami jej aktywnych składników w różnych produktach. Jednak prawie we wszystkich badaniach stwierdzono, że dla większości ludzi waleriana jest bezpieczna i odnotowano niewiele poważnych skutków ubocznych. Ale to nie znaczy, że nie ma ryzyka, aby wziąć ten suplement. Długoterminowe badania nad walerianą są nieliczne i dalekie od siebie, więc nie wiadomo, czy istnieje ryzyko dla zdrowia związane z regularnym przyjmowaniem jej przez lata.

Nawet jeśli chodzi o znane zagrożenia związane z walerianą, istnieją powody, aby zachować ostrożność w przypadku tego zioła. Oto, co wiemy o skutkach ubocznych, które może mieć waleriana, i kiedy możesz ponownie rozważyć jej przyjęcie.

Częste działania niepożądane waleriany

Według National Institutes of Health we wszystkich badaniach klinicznych waleriany odnotowano niewiele poważnych działań niepożądanych. Co więcej, wiele najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych występowało również u osób, które przyjmowały placebo czy też nieaktywną pigułkę. Najczęstsze działania niepożądane związane z walerianą obejmują:

Bóle głowy

Zawroty głowy

Swędzenie skóry

Rozstrój trawienny

Nieprawidłowy rytm serca.

Ponieważ waleriana jest często stosowana jako środek wspomagający sen, senność jest zwykle uważana za pożądany efekt, a nie efekt uboczny. Ale jeśli bierzesz ją w mniejszych dawkach, aby złagodzić lęk, powinieneś być świadomy, że może to również powodować senność. Z tego powodu nie powinieneś brać waleriany w ciągu dnia, jeśli prowadzisz samochód lub musisz być czujny.

Istnieją pewne dowody, że u niektórych osób waleriana może zwiększyć senność nawet następnego dnia po zażyciu. Może to zależeć od dawki przyjmowanego suplementu, przy czym wyższe dawki prowadzą do większej senności. Niektórzy ludzie mają tak zwaną paradoksalną reakcję na walerianę, która powoduje, że są mniej senni i może przez to powodować bezsenność. Jeśli weźmiesz walerianę przed snem, może wówczas być ci trudno zasnąć.

Chociaż działanie waleriany u osób z zaburzeniami rytmu serca nie zostało ocenione, wykazano, że suplement spowalnia częstość akcji serca u niektórych osób i może powodować pewne nieprawidłowości. Z tego powodu powinieneś być bardzo ostrożny przy przyjmowaniu waleriany, jeśli masz nieprawidłowy rytm serca. Waleriana nie jest znana z ingerowania w cykle snu, ale może tak nie być, jeśli powoduje bezsenność. Jeśli następnego dnia rano poczujesz się senny, przyczyną może być zbyt duża dawka.

Możliwe interakcje leków z walerianą

Podobnie jak konwencjonalne leki, suplementy diety mogą wchodzić w interakcje z innymi suplementami lub lekami, które zażywasz. Z tego powodu ważne jest, aby omówić przyjmowanie waleriany z lekarzem, jeśli regularnie zażywasz inny lek lub suplement. Ponieważ waleriana może zwiększać senność, nie należy jej przyjmować w połączeniu z żadnym innym lekiem lub suplementem stosowanym w celu zwiększenia relaksacji lub leczenia lęku lub depresji – chyba że robi się to pod nadzorem lekarza. Te leki i suplementy obejmują:

Benzodiazepiny, takie jak Xanax (alprazolam), Valium (diazepam), Ativan (lorazepam) lub Halcion (triazolam)

Barbiturany, takie jak Luminal (fenobarbital) lub Diprivan (propofol)

Leki przeciwdepresyjne lub przeciwlękowe, w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA) i inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

Opiaty lub narkotyki, takie jak kodeina, Vicodin (hydrokodon), OxyContin (oksykodon), Percocet (acetaminofen i oksykodon), metadon lub morfina



Wszelkie leki nasenne na receptę lub dostępne bez recepty (OTC), w tym Ambien (zolpidem), Lunesta (eszopiclone) i Sonata (zaleplon)



Suplementy diety w tym dziurawiec, kava i melatonina.

Alkohol jest środkiem depresyjnym, który może wywoływać działanie uspokajające u niektórych osób, które może być zwiększone w połączeniu z walerianą. Nie pij alkoholu, jeśli zażywasz walerianę w ciągu dnia, chyba że wiesz, jak ta kombinacja wpływa na ciebie. Jeśli pijesz alkohol wieczorem, powinieneś mieć świadomość, że może to nasilić działanie waleriany w nocy.

Kto nie powinien brać waleriany?

Zawsze zaleca się rozmowę z lekarzem przed przyjęciem jakiegokolwiek nowego suplementu diety. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku waleriany, jeśli zażywasz inne leki lub suplementy. Niektóre grupy osób nie powinny przyjmować waleriany, w tym:

Osoby z chorobami wątroby

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią

Dzieci poniżej 3 lat.

Potencjalny wpływ waleriany na rozwijający się płód lub noworodka nie został oceniony, więc najbezpieczniej jest unikać tego suplementu, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Podobnie działanie waleriany u małych dzieci nie zostało ocenione, więc nie należy jej podawać dzieciom.

