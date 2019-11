Ciągle bolą cię mięśnie? To może być objaw poważnej choroby

Ból mięśni zdarza się niemal każdemu. Możemy być związany z infekcjami wirusowymi, przemęczeniem i przetrenowaniem, jednak wówczas dość szybko mija. Problem pojawia się, gdy dolegliwości nie mijają i zaczynają stawać się częścią naszej codzienności. Wówczas konsultacja lekarska jest niezbędna i może uratować życie.

Ból mięśni – choroby

Ból mięśni występuje w obrazie klinicznym wielu różnych schorzeń. Często obserwowany jest na początku infekcji wirusowych, zwłaszcza grypy; może również zwiastować rozwój innych chorób zakaźnych. Bolące mięśnie mogą być też objawem schorzeń, które nie dotyczą bezpośrednio tkanki mięśniowej np. schorzeń serca, układu nerwowego, krwi oraz coraz częstszej boreliozy, dlatego powracające dolegliwości bólowe nigdy nie powinny być bagatelizowane. W takim przypadku konieczna jest poszerzona diagnostyka w celu wykrycia przyczyny nawracającego lub utrzymującego się przez dłuższy czas bólu.

Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów bólu mięśni. Ból trwający cały czas, niewiązany z wykonywaniem różnych czynności np. chodzeniem i schylaniem się jest największym powodem do niepokoju i może świadczyć o poważnych schorzeniach. Jeżeli ból atakuje nagle i po wysiłku, to najprawdopodobniej ma związek z urazami tkanki mięśniowej, które mogą powstać na skutek zbyt intensywnych ćwiczeń, niedopasowania rodzaju i intensywności aktywności do formy fizycznej, a także zespołu DOMS, czyli zespołu opóźnionego bólu mięśniowego, na który cierpią przede wszystkim osoby prowadzące aktywny tryb życia.

Chorobami, które mogą powodować przewlekły ból mięśni, są także nowotwory, zwłaszcza nowotwory krwi. W tym przypadku dolegliwości bólowe mogą obejmować nie tylko mięśnie, ale także kości i stawy, co powoduje utrudnienie normalnego funkcjonowania.

Ból mięśni – fibromialgia

Fibromialgia to podstępna i niedokładnie poznana choroba, która powoduje ból mięśni oraz stawów. Chorym trudno jest cieszyć się życiem i normalnie funkcjonować, dlatego konieczne jest poszukanie specjalisty, który zdiagnozuje przyczynę bólu oraz wdroży odpowiednie leczenie.

Ból mięśni – reumatyzm

Schorzenia o podłożu reumatycznym także powodują ból mięśni. Przewlekły ból może powodować zapalenie wielomięśniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, a także choroby związane z zanikiem mięśni i degradacją tkanek stawów oraz kości.

Ból mięśni – przewlekłe zmęczenie

Przewlekłe zmęczenie diagnozowane jest coraz częściej, a jednym z jego objawów jest ból mięśni, który dokucza nieustannie do momentu wyeliminowania przyczyny schorzenia, czyli czynników powodujących nadmierne obciążenie organizmu. Może to być praca w godzinach nocnych, przewlekły stres lub inne czynniki, które wpływają na naszą formę fizyczną i psychiczną, uniemożliwiając relaks i regeneracyjny odpoczynek. Oprócz bólu mięśni przewlekłemu zmęczeniu towarzyszy także wzmożona senność, zniechęcenie i brak rodności z życia.

Ból mięśni – nerwica

Nerwica powoduje pojawienie się wielu objawów somatycznych, które nie mają związku z toczącymi się w organizmie zmianami chorobowymi. Jednym z takich objawów może być ból mięśni, który często „wędruje” po całym ciele. Nerwicę podejrzewa się wówczas, gdy inne przyczyny dolegliwości zostaną wykluczone, a pacjent pomimo dobrego stanu zdrowia nadal odczuwa ból.

Podsumowując, ból mięśni może być związany z wieloma mniej lub bardziej poważnymi schorzeniami. Najczęściej powoduje go przemęczenie organizmu, przetrenowanie oraz zbyt długie przebywanie w jednej pozycji. Wówczas napięte mięśnie zaczynają boleć i szukamy sposobu na złagodnieć nieprzyjemnych dolegliwości. Jednym z nich są tabletki przeciwbólowe, które powinny bez problemu poradzić sobie z bólem pochodzenia mięśniowego o różnym podłożu, jeżeli nie jest on spowodowany poważnymi chorobami. W przypadku, gdy leki dostępne bez recepty nie działają, trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i wykonać badania profilaktyczne, które pozwolą wykryć przyczynę problemu i zastosować odpowiednie leczenie.

