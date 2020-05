Witaminy D i K to rozpuszczalne w tłuszczach składniki odżywcze, które odgrywają istotną rolę w metabolizmie wapnia w organizmie. Jeśli chodzi o metabolizm wapnia, witaminy D i K działają razem. Jedną z głównych funkcji witaminy D jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia we krwi. Jednak witamina D nie w pełni kontroluje wapń w twoim ciele – robi to witamina K.

Czy witamina D jest szkodliwa bez witaminy K?

Niektóre osoby obawiają się, że wysokie spożycie witaminy D może sprzyjać zwapnieniu naczyń krwionośnych i chorobom serca wśród osób o niskiej zawartości witaminy K. Kilka dowodów częściowo popiera tę tezę:

Toksyczność witaminy D powoduje hiperkalcemię: jednym z objawów ekstremalnie wysokich poziomów witaminy D (toksyczność) jest hiperkalcemia, stan charakteryzujący się nadmiernie wysokim poziomem wapnia we krwi (źródło).

Hiperkalcemia prowadzi do zwapnienia naczyń krwionośnych (BVC): w hiperkalcemii poziom wapnia i fosforu staje się tak wysoki, że fosforan wapnia zaczyna gromadzić się w błonie śluzowej naczyń krwionośnych.

BVC wiąże się z chorobami serca: według ekspertów zwapnienie naczyń krwionośnych jest jedną z głównych przyczyn chorób serca (źródło, źródło).

Niedobór witaminy K jest związany z BVC: badania obserwacyjne powiązały niski poziom witaminy K ze zwiększonym ryzykiem zwapnienia naczyń krwionośnych (źródło).

Suplementy witaminy K mogą zmniejszać BVC u ludzi: jedno kontrolowane badanie u osób starszych wykazało, że suplementacja 500 mcg witaminy K1 dziennie przez trzy lata spowalnia BVC o 6 proc. (źródło).

Wysokie spożycie witaminy K może zmniejszyć ryzyko chorób serca: u osób, które otrzymują duże ilości witaminy K2 z diety, ryzyko zwapnienia naczyń krwionośnych i chorób serca jest zmniejszone (źródło)

Mówiąc prościej, toksyczność witaminy D może powodować zwapnienie naczyń krwionośnych, podczas gdy witamina K może pomóc temu zapobiec. Chociaż te ciągi dowodów mogą wydawać się wystarczająco pomocne, wciąż brakuje ostatecznego potwierdzenia. Podczas gdy bardzo wysokie dawki witaminy D mogą prowadzić do niebezpiecznie wysokiego poziomu wapnia i zwapnienia naczyń krwionośnych, nadal nie jest jasne, czy niższe dawki witaminy D są szkodliwe w długim okresie. Brak mocnych dowodów na to, że umiarkowane ilości witaminy D są szkodliwe bez odpowiedniego spożycia witaminy K. Jednak badania są w toku, a obraz może stać się wyraźniejszy w najbliższej przyszłości.