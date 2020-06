Jak uchronić się przed stanem zapalnym? Lekarstwo mamy w lodówce

Tak samo jak warzywa, zdrowe koktajle i błonnik w diecie przyczyniają się do naszych sił witalnych, cukier i przetworzone produkty mogą je osłabiać. Efekty są długofalowe i dość sporo czasu możemy spędzić na niezdrowej diecie, zanim faktycznie odczujemy jej wpływ. Eksperci twierdzą, że prawdziwym zagrożeniem dla organizmu jest jednak przewlekły stan zapalny. Czym jest i jaki ma związek z jedzeniem?

Przewlekły stan zapalny

Stan zapalny to sytuacja, w której organizm broni się przed szkodliwymi czynnikami. To naturalna reakcja na wirusy, bakterie, czy toksyny. Organizm z reguły doskonale sobie z nimi radzi i w tym znaczeniu stan zapalny jest czymś dobrym – pozwala pozbyć się „intruza” i odzyskać zdrowie. Jednak przewlekły stan zapalny jest zjawiskiem długotrwałym i wyczerpującym. Jego objawy to np. nieuzasadnione zmęczenie, wypadanie włosów, lub problemy ze snem. W rzeczywistości oznak może być bardzo wiele i sugerują, że organizm nie radzi sobie tak, jak powinien. Są jednak uważane za coś „chwilowego” i często bagatelizowane. Żyjemy z naszymi przypadłościami, myśląc, że tak musi być. W tym czasie układ immunologiczny toczy nieustanną walkę.

Co przyczynia się do takiego stanu?

Do przewlekłego stanu zapalnego dochodzi wtedy, gdy w organizmie na skutek zapalenia pojawiają się wolne rodniki. Uszkadzają one komórki, jeszcze bardziej osłabiając system odpornościowy. Do powstawania wolnych rodników ponadto może przyczyniać się niezdrowy styl życia. Niewystarczająca ilość snu, złe odżywianie, niska aktywność fizyczna i ogrom stresu nie są sprzymierzeńcami naszego zdrowia. Drogą ratunku stają się antyoksydanty, które bronią komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Pewną ich ilość wytwarza nawet sam organizm. Jednak im starsi jesteśmy, tym mniej ich produkujemy. W tym momencie z pomocą przychodzi... zdrowe jedzenie. Bogate w antyoksydanty jest prawdziwym sprzymierzeńcem organizmu, którego z czasem zaczynamy doceniać.

Kuchnia przeciwzapalna, czyli jaka?

To, jak jemy, jest decydującym czynnikiem o tym, czy dopadnie nas przewlekłe zapalanie, czy też nie. Dobroczynne antyoksydanty znajdują się głównie w warzywach, owocach, roślinach strączkowych i orzechach. Można znaleźć je także w gorzkiej czekoladzie i naturalnej kawie. Dlatego chcąc działać przeciwzapalnie, warto zastosować się do kilku porad: