Dodanie tej mieszanki przypraw do posiłku może pomóc zmniejszyć stan zapalny

Dodanie szeregu przypraw do posiłku to niezawodny sposób, aby uczynić go smaczniejszym, ale nowe badania Penn State sugerują, że może również zwiększyć jego korzyści zdrowotne.

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu żywieniowym naukowcy odkryli, że kiedy uczestnicy zjedli posiłek bogaty w tłuszcze i węglowodany z dodanymi sześcioma gramami mieszanki przypraw, uczestnicy mieli niższe markery stanu zapalnego w porównaniu do tego, kiedy jedli posiłek z mniejszą ilością przypraw lub bez nich. „Jeśli przyprawy są dla ciebie smaczne, mogą być sposobem na uczynienie posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu lub węglowodanów zdrowszym” – powiedziała Connie Rogers, profesor nauk o żywieniu. „Nie możemy powiedzieć z tego badania, czy była to w szczególności jedna przyprawa, ale ta konkretna mieszanka wydawała się być korzystna”. Badacze zastosowali do badań mieszankę bazylii, liścia laurowego, czarnego pieprzu, cynamonu, kolendry, kminku, imbiru, oregano, pietruszki, czerwonej papryki, rozmarynu, tymianku i kurkumy. Badania zostały opublikowane w Journal of Nutrition. Mieszanka przypraw obniży stan zapalny Według Rogersa poprzednie badania połączyły wiele różnych przypraw, takich jak imbir i tumerik, z właściwościami przeciwzapalnymi. Ponadto przewlekłe zapalenie było wcześniej związane ze złymi wynikami zdrowotnymi, takimi jak rak, choroby sercowo-naczyniowe oraz nadwaga i otyłość, które dotykają około 72 procent populacji USA. W ostatnich latach naukowcy odkryli, że stan zapalny może gwałtownie wzrosnąć po zjedzeniu przez osobę posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru. Chociaż nie jest jasne, czy te krótkie wybuchy – zwane ostrym stanem zapalnym – mogą powodować przewlekłe stany zapalne, Rogers powiedział, że podejrzewa, że ​​odgrywają one rolę, szczególnie u osób z nadwagą lub otyłością. „Ostatecznie złotym standardem byłoby zachęcanie ludzi do zdrowszego odżywiania się oraz utraty wagi i ćwiczeń, ale te zmiany w zachowaniu są trudne i wymagają czasu”, powiedział Rogers. „Tymczasem chcieliśmy sprawdzić, czy połączenie przypraw, które ludzie już znają i które mogą zmieścić się w jednym posiłku, może mieć pozytywny wpływ”. Do badania naukowcy zrekrutowali 12 mężczyzn w wieku od 40 do 65 lat z nadwagą lub otyłością i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Rogers powiedział, że próbka została wybrana, ponieważ ludzie w tych grupach demograficznych są zwykle bardziej narażeni na rozwój gorszych wyników zdrowotnych. W losowej kolejności każdy uczestnik zjadł trzy wersje posiłku o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych i węglowodanów przez trzy osobne dni: jedną bez przypraw, jedną z dwoma gramami mieszanki przypraw i jedną z sześcioma gramami mieszanki przypraw. Naukowcy pobierali próbki krwi przed, a następnie po każdym posiłku co godzinę przez cztery godziny, aby zmierzyć markery stanu zapalnego. „Dodatkowo hodowaliśmy białe krwinki i stymulowaliśmy je, aby komórki reagowały na bodziec zapalny, podobnie jak w przypadku walki z infekcją” – powiedział Rogers. „Uważamy, że jest to ważne, ponieważ jest reprezentatywne dla tego, co dzieje się w ciele. Komórki napotkają patogen i wytwarzają zapalne cytokiny”. Po przeanalizowaniu danych naukowcy odkryli, że zapalne cytokiny uległy zmniejszeniu po posiłku zawierającym sześć gramów przypraw w porównaniu do posiłku zawierającego dwa gramy przypraw lub brak przypraw. Rogers powiedział, że sześć gramów z grubsza przekłada się na jedną łyżeczkę na jedną łyżkę stołową, w zależności od odwodnienia przypraw. Podczas gdy badacze nie mogą być pewni, która przyprawa lub przyprawy przyczyniają się do efektu lub dokładny mechanizm, w którym efekt jest tworzony, Rogers powiedział, że wyniki sugerują, że przyprawy mają właściwości przeciwzapalne, które pomagają zrównoważyć stan zapalny spowodowany przez posiłek. Czytaj także:

