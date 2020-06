Jak pozbyć się cukru z diety? Oto 12 skutecznych sposobów

Chociaż nie ma nic złego w chęci sięgnięcia po gałkę lodów lub ciasteczko od czasu do czasu, zbyt duża ilość cukru w diecie ma negatywne skutki zdrowotne i może być szkodliwa dla utraty wagi. FDA zaleca nie więcej niż 10% dziennego zapotrzebowania na kalorie z cukru w przypadku dodanych cukrów i definiuje je jako cukry dodawane podczas przetwarzania lub pakowania. Obejmuje to syropy, miód i skoncentrowane soki owocowe lub warzywne z większą ilością cukru niż można by oczekiwać po tej samej objętości 100% soków owocowych lub warzywnych tego samego rodzaju.

Naturalnie występujące cukry w owocach, warzywach i nabiale są znacznie bardziej pożywne niż cukry dodane, ponieważ zawierają ważne witaminy i składniki odżywcze, a także błonnik i białko, które spowalniają ich trawienie i sprawiają, że są bardziej stabilnym źródłem energii.

Znalezienie sposobów na zamianę dodanego cukru na naturalnie występujący cukier (lub całkowite ograniczenie cukru) jest dobrym pomysłem na poziom energii i ogólny stan zdrowia. Zrobienie tego jest łatwiejsze, niż myślisz.

A zatem, jak pozbyć się cukru z diety?

Wypróbuj poniższe sposoby i raz na zawsze zrezygnuj ze składnika, który rujnuje twoje postępy w odchudzaniu i pogarsza zdrowie twojego organizmu.

