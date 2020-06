Naukowcy: Masa ciała i wydolność krążeniowo-oddechowa są związane ze zmienionym metabolizmem mózgu

W nowych badaniach prowadzonych przez naukowców z Beckman Institute for Advanced Science and Technology zbadano, w jaki sposób wydolność sercowo-oddechowa i skład ciała odnoszą się do zdrowia neuronów u 290 zdrowych młodych dorosłych.

Badanie przyczynia się do wzrostu liczby badań sugerujących, że sprawność fizyczna ma korzystny wpływ na zdrowie mózgu. W badaniu zastosowano spektroskopię rezonansu magnetycznego do wykrywania i pomiaru metabolitów mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem kwasu N-acetylo-asparaginowego. „NAA jest wytwarzany w neuronach i jest ważnym biochemicznym markerem produkcji energii i zdrowia neuronów” – powiedział Aron Barbey, profesor psychologii z University of Illinois, który kierował badaniami z udziałem starszego naukowca Ryana Larsena. „Nasze wcześniejsze prace pokazują, że zdrowie neuronów, mierzone przez NAA, ma korzystne powiązania z wydajnością poznawczą. Byliśmy zainteresowani zbadaniem, czy modyfikowalne czynniki stylu życia, takie jak aktywność fizyczna i sprawność aerobowa, są również powiązane z NAA”. Masa ciała i wydolność krążeniowo-oddechowa są związane ze zmienionym metabolizmem mózgu Naukowcy wykazali, że niższy procent tkanki tłuszczowej jest związany z wyższym NAA w istocie białej i że związek ten w dużej mierze odpowiada za związek między NAA a sprawnością układu sercowo-oddechowego. „Nasze odkrycia sugerują, że sprawniejsze osoby dorosłe korzystają z lepszej strukturalnej łączności mózgu” – powiedział Larsen. „Zasadniczym pytaniem postawionym przez tę pracę jest to, czy możemy modyfikować NAA poprzez aktywność fizyczną i interwencje fitness, zapewniając skuteczną metodę poprawy wydajności poznawczej i zdrowia mózgu przez całe życie”. Badanie „Masa ciała i wydolność krążeniowo-oddechowa są związane ze zmienionym metabolizmem mózgu” opublikowano w „ Metabolic Brain Disease”.