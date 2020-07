Zielona herbata działa inaczej w zależności od pory, w której ją pijesz. To nie żart!

Pora dnia, w której decydujesz się wypić zieloną herbatę, zależy od osobistych preferencji. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą pić ją rano, inni mogą stwierdzić, że lepiej pasuje do ich wieczornej rutyny. W niektórych przypadkach czas może mieć znaczenie, jeśli chodzi o czerpanie korzyści z zielonej herbaty.

Zielona herbata rankiem

Wiele osób woli rano wypić filiżankę zielonej herbaty, aby zwiększyć koncentrację i skupienie. Właściwości wyostrzające umysł napoju są częściowo spowodowane obecnością kofeiny, stymulatora, który poprawia koncentrację i czujność. Jednak w przeciwieństwie do kawy i innych napojów kofeinowych zielona herbata zawiera również L-teaninę, aminokwas, który działa uspokajająco. L-teanina i kofeina działają razem w celu poprawy funkcji mózgu i nastroju – bez powodowania negatywnych skutków ubocznych, które mogą towarzyszyć spożywaniu samej kofeiny. Z tego powodu poranne picie tej herbaty to świetny sposób na lepsze rozpoczęcie dnia.

Zielona herbata przed treningiem

Niektóre badania sugerują, że picie zielonej herbaty może być szczególnie korzystne tuż przed treningiem. Jedno badanie z udziałem 12 mężczyzn wykazało, że spożywanie ekstraktu z zielonej herbaty przed ćwiczeniami zwiększa spalanie tłuszczu o 17 proc. w porównaniu z placebo. Co więcej, herbata może przyspieszyć powrót energii po intensywnym treningu, ponieważ suplementacja 500 mg wyciągu z zielonej herbaty zmniejsza oznaki uszkodzenia mięśni spowodowane wysiłkiem fizycznym, co wykazały badania naukowe.

Zielona herbata przed snem

Jedna filiżanka (237 ml) zielonej herbaty zawiera około 35 mg kofeiny. Chociaż jest to znacznie mniej niż w przybliżeniu 96 mg kofeiny dostarczanej przez tę samą ilość kawy, nadal może powodować działania niepożądane u osób wrażliwych na ten środek pobudzający. Typowe skutki uboczne spożywania kofeiny obejmują lęk, wysokie ciśnienie krwi, niepokój i nerwowość. Kofeina może również powodować zaburzenia snu – nawet po spożyciu do 6 godzin przed snem. Dlatego jeśli jesteś wrażliwy na kofeinę, rozważ unikanie picia zielonej herbaty do 6 godzin przed snem, aby zapobiec problemom.

