Niedobór selenu może mieć poważne konsekwencje. Oto kilka z nich

Selen jest bardzo istotny dla różnych funkcji organizmu, takich jak synteza DNA, reprodukcja, procesy odpornościowe, hormonalne, metaboliczne i sercowo-naczyniowe.

Biuro suplementów diety (ODS) Narodowego Instytutu Zdrowia USA zaleca, aby dzieci w wieku 14 lat i starsze, a także dorośli otrzymywali 55 mikrogramów tego pierwiastka dziennie. ODS zaleca 60 mcg dla kobiet w ciąży, podczas gdy 70 mcg jest wymagane dla kobiet karmiących piersią.

Niektóre kraje, takie jak Europa i Chiny, mają mniej selenu w glebie niż Stany Zjednoczone, co prowadzi do niedoboru w organizmach zwierząt hodowlanych. Jest to niepokojące, ponieważ powoduje to chorobę białych mięśni, stan, w którym mięśnie zużywają się na skutek stresu oksydacyjnego.

Niektóre osoby są bardziej podatne na niedobory. Kobiety w ciąży z niedoborem selenu mogą poronić, mogą ulec uszkodzeniu narządy rozwijającego się dziecka lub te kobiety mogą urodzić dzieci z niską masą urodzeniową. Może to również wpływać na poziom płodności u obu płci.

Ponieważ organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować tego minerału, odpowiednia dieta jest najlepszym źródłem selenu w porównaniu z suplementami, ponieważ minerał może być toksyczny także przy niskim poziomie.

Sam niedobór selenu nie powoduje problemów zdrowotnych. Potrzebujesz wielu braków, aby rozwinęły się pewne objawy. Niedobór selenu występuje częściej u osób z dializą nerek oraz u osób zakażonych HIV. Wpływa również na osoby, które praktykują niezdrową dietę z przetworzonych produktów spożywczych zawierających mniej selenu. Niedobór selenu inicjuje również procesy biochemiczne, które sprawiają, że ludzie są bardziej podatni na zmiany powodujące choroby.

Do czego zatem przyczynia się niedobór selenu?

