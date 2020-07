Niektóre czynniki w okresie niemowlęcym mogą wpływać na zdrowie kości w wieku dorosłym

W badaniu wzięło udział 201 uczestników od niemowlęctwa do 25 lat. Podczas gdy wpływ karmienia piersią i palenia na zdrowie kości w młodym wieku był znaczący, nie zaobserwowano wpływu masy urodzeniowej.

Odkrycia sugerują, że narażenie podczas rozwoju płodu i wczesnego życia może mieć wpływ na zdrowie kości w wieku dorosłym.

„Badanie to potwierdza pogląd, że zdrowe kości zaczynają się w macicy i we wczesnym dzieciństwie, sugerując, że zapobieganie osteoporozie powinno rozpocząć się jak najwcześniej” – powiedział starszy autor Graeme Jones z University of Tasmania w Australii.

Osteoporoza – objawy

Osteoporoza może objawiać się w różnoraki sposób, a to, jak drastyczne są objawy, zależy od miejsca i wielkości powierzchni złamań. Złamanie przednich części kręgów z reguły nie dają objawów, może czasem dawać delikatne sygnały w postaci dyskomfortu podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Często złamaniom towarzyszy brak apetytu i wzdęcia. Co ciekawe, spożywanie nawet niewielkich posiłków może wiązać się z wystąpieniem dolegliwości bólowych w miejscu złamania. Wkrótce pojawia się także tzw. garb wdowi, będący konsekwencją licznych złamań.

Objawy różnią się także w przypadku, kiedy następują złamania kości długich, w tym kości nadgarstka czy kości udowej. Złamania następują w wyniku błahych zdarzeń i wymagają interwencji szpitalnej, unieruchomienia kończyny, nierzadko także operacji chirurgicznej. Jest to istotne, ponieważ śmiertelność w konsekwencji powikłań po tego rodzaju złamaniach wynosi nawet 25 procent.