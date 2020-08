Żywność, która zwalcza tłuszcz. Dzięki niej zachowasz zgrabną talię bez uczucia głodu

Produkty spalające tłuszcz naprawdę istnieją. Przyśpieszają metabolizm, dodają energii, a niektóre sprawiają także, że uczucie sytości towarzyszy dłużej. Zazwyczaj mają dużo błonnika, witamin i biała. Dobra wiadomość jest taka, że wiele z nich masz w swojej kuchni. Po co warto sięgać częściej?

Komosa ryżowa

Quinoa (wymawiane keen-wa) to odżywcza gwiazda, która należy do zdrowego planu odchudzania. To pełne ziarno zawiera 8 gramów niszczącego głód białka i 5 gramów błonnika w jednej porcji, a także żelazo, cynk, selen i witaminę E. Komosa ryżowa jest równie łatwa do przyrządzenia co ryż. Na szybki obiad dodaj trochę warzyw, orzechów lub chudego białka.

Cynamon

Niektóre badania sugerują, że cynamon może mieć stabilizujący wpływ na poziom cukru we krwi. Może to ograniczyć apetyt, szczególnie u osób z cukrzycą typu 2. Prawie każdy może skorzystać z cynamonu w jego tradycyjnej roli. Wmieszaj trochę do kawy, herbaty lub jogurtu, aby urozmaicić napój bez dodatku kalorii.

Grejpfrut

Grejpfrut nie ma żadnych magicznych właściwości spalających tłuszcz, ale może pomóc ci poczuć się pełnym przy mniejszej ilości kalorii. Dzieje się tak, ponieważ jego rozpuszczalny błonnik trawi się dłużej. Wypicie szklanki soku grejpfrutowego przed posiłkiem napełni jelita, więc zjesz mniej kalorii podczas posiłku.

Surowe warzywa

Surowe warzywa to doskonała przekąska. Zaspokajają chęć do chrupania, są pełne wody, abyś czuł się pełny, i mają mało kalorii. Pół filiżanki pokrojonego w kostkę selera ma tylko 8 kalorii. Posmaruj seler odrobiną masła orzechowego lub marchewki zanurzonej w salsie. Kiedy masz ochotę na frytki i dipy, zastąp je surowymi warzywami.

