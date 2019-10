Czy wypróżnienia mogą prowadzić do utraty wagi?

Badania sugerują, że diety bogate w błonnik są dobre dla długoterminowej utraty wagi. Mogą również powodować, że wypróżniasz się częściej, a dzięki temu nie miewasz zaparć – które mogą być szkodliwe. Lekarze nie uważają, żeby wypróżnienia mogły pomóc schudnąć, jednak ich zdaniem diety z dużą zawartością błonnika będą dobre dla utraty wagi.

Wypróżnienia i utrata masy ciała

Możesz stracić nieznaczny procent wagi, gdy wypróżniasz się. Jest to różna ilość dla każdej osoby, ale ogólnie nie jest znacząca. Wydalany stolec uwalnia również gaz. Może to zmniejszyć wzdęcia i sprawić, że poczujesz się, jakbyś stracił trochę na wadze. Należy jednak pamiętać, że wiele czynników wpływa na wagę. Nie jest to po prostu pomiar tego, co wchodzi do ciała i wychodzi.

Utrata masy ciała związana z wypróżnieniem jest tymczasowa. Wynika to z faktu, że ciało nieustannie przetwarza żywność. Ponadto stopniowo zastępujesz niestrawione resztki, które opuszczają ciało jako stolec, jedząc kolejne pokarmy.

Czas, jaki zajmuje organizmowi całkowite strawienie pokarmu i usunięcie go z organizmu jest trudny do oszacowania z dwóch powodów: niełatwo jest prześledzić przepływ pokarmu przez układ trawienny, a każdy człowiek i rodzaj pokarmu jest inny.

Dla zdrowego dorosłego jedzącego standardowe posiłki opróżnienie żołądka trwa około 4-5 godzin, a około 30-40 godzin by resztki przeszły przez jelito grube. Kwasy i enzymy w żołądku rozkładają pokarm. Następnie wchodzi on do jelita, gdzie bakterie rozkładają go dalej. Ciało wchłania przydatne składniki odżywcze, a resztę wydala.

Jednak stolec to nie tylko niestrawione jedzenie. W jego skład wchodzą:

woda

pokarmy, których organizm nie może strawić ani wchłonąć

bakterie



martwe komórki.

Stolec danej osoby będzie się różnić w zależności od tego, ile spożywa płynów i co zjadła. Włączenie do diety dużej ilości płynów, produktów pełnoziarnistych, owoców i warzyw może zapewnić bardziej miękki stolec.

Czy na diecie odchudzającej wypróżniasz się częściej?

Zdrowe diety odchudzające zwykle zawierają dużo owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych. Wszystkie są bogate w błonnik. Włączenie do diety większej ilości błonnika może zwiększyć masę stolca i spowodować regularniejsze wypróżnienia. Z tego powodu przy diecie odchudzającej może częściej wypróżniać się. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że każda zauważalna utrata masy ciała wynika głównie z innych aspektów diety, nie z dziennej liczby wypróżnień.

Wiele diet odchudzających sugeruje spożywanie większej ilości białka. Mięso jest powszechnym źródłem białka, ale może być trudniejsze do strawienia niż inne pokarmy. Ponadto diety te mogą nie zawierać tyle błonnika, ile potrzebuje organizm. Błonnik pomaga poprawić jakość stolca, bez niego stolec może być zbyt luźny i przyjmować postać biegunki. Brak błonnika może również powodować zaparcia.

Diety odchudzające, które są bogate w błonnik i mogą zwiększać wypróżnienia to:

dieta wegańska



dieta wegetariańska

dieta śródziemnomorska

Diety odchudzające o niskiej zawartości błonnika i mogące zmniejszać wypróżnienia lub nie wpływać na nie, to:

dieta ketogeniczna

dieta paleo

dieta Atkinsa

Zbilansowana dietapowinna obejmować owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste, chude mięso, ryby, jajka, fasolę i orzechy. Powinieneś ograniczać tłuszcze nasycone, przetworzoną żywność oraz duże ilości soli i cukru. Spożywanie takiej liczby kalorii dziennie, jakiej potrzebuje organizm, oraz codzienne ćwiczenia to skuteczne sposoby na utrzymanie zdrowej wagi.

Dokładny pomiar masy ciała może również pomóc w przestrzeganiu diety odchudzającej. Aby uzyskać dokładny odczyt, wchodź na wagę codziennie o tej samej porze, bez ubrania i najlepiej po wypróżnieniu.

Wskazówki dotyczące zdrowych wypróżnień

Zrelaksuj się i poświęć trochę czasu na wypróżnienie. Próba wykonania wypróżnienia o tej samej porze każdego dnia, na przykład po śniadaniu, może pomóc w utrzymaniu regularności.

Jednak nie wszyscy wypróżniają się każdego dnia. Zdrowy zakres wynosi nawet trzy razy dziennie do trzech razy w tygodniu. Jednak podróżowanie, stres, ciąża, leki i choroby mogą wpływać na wypróżnienia.

Ważne jest, aby słuchać sygnałów ciała. Pamiętaj, aby iść do toalety w razie potrzeby i nie forsować ciała. Delikatne ćwiczenia mogą pomóc w wypróżnieniu. Poza zdrową dietą aktywność fizyczna może pomóc w utrzymaniu zdrowia układu trawiennego i regularnych wypróżnień.

Inne wskazówki obejmują picie odpowiedniej ilości płynów i włączenie błonnika do diety. Zaparcia mogą wymagać leczenia środkami przeczyszczającymi dostępnymi bez recepty. Czasami winna jest choroba. Jeśli zaparcia nie poprawią się wraz ze zmianami diety i ćwiczeń, zasięgnij porady lekarza.

Jak jeść więcej błonnika?

Sięgnij po suplement diety

Na rynku dostępne są suplementy diety z błonnikiem. Występuje najczęściej w formie proszku (nawet smakowego!), który można dosypać do różnych dań i produktów. To dobra i szybka alternatywa. Trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić. Nadmiar błonnika pokarmowego może powodować ból brzucha, wzdęcia i zaparcia. Szczególnie, jeśli nie pijemy dużo wody. Dlatego też lepiej sięgać po naturalne źródła błonnika. Ilość trzeba zwiększać stopniowo, żeby jelita mogły się przyzwyczaić do niego.



Zaopatrz się w blender

Soki owocowe cieszą się dużą popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że cukier z owoców przyjmowanych w tej postaci jest łatwiej przyswajalny. Ponadto w kwestii podaży błonnika zaleca się spożywanie owoców w postaci stałej, a więc na surowo. Jeśli lubimy "pić" owoce, powinniśmy zaopatrzyć się w blender. Rewelacyjnie sprawdzi się model butelkowy - koktajl przygotowywany jest już w butelce, która wystarczy zakręcić i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Taki napój zawiera zdecydowanie więcej błonnika niż sok. Z powodzeniem można łączyć różne warzywa i owoce, dzięki czemu koktajl staje się prawdziwą bombą witaminową.



Wypróbuj proste sztuczki

Jeśli tylko można, nie obieraj warzyw i owoców ze skórki - to idealne źródło błonnika pokarmowego. Co jeszcze możesz zrobić? Dodawać suszone owoce i orzech do swoich ulubionych dań, np. owsianki na śniadanie czy jogurtu naturalnego w formie lunchu w pracy.



Stosuj pełnoziarniste pieczywo

Nie trzeba robić wielkiej rewolucji, żeby wprowadzić więcej błonnika do swojej codziennej diety. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie klasycznych produktów spożywczych ich pełnoziarnistymi odpowiednikami. A więc sięgnąć po brązowy ryż zamiast białego, wybrać chleb pełnoziarnisty zamiast bułki wrocławskiej czy kajzerki.



Jedz więcej warzyw i owoców

To zdecydowanie najprostszy i najsmaczniejszy sposób na wprowadzenie błonnika do swojej diety. Niestety z owocami jest tak, że unikamy ich z powodu dużej ilości cukru, co jest zgodne z prawdą - owoce powinny znaleźć się w codziennej diecie, ale w rozsądnych ilościach. Natomiast warzywa powinniśmy jeść bez ograniczeń. Większość z nich zawiera niewiele kalorii, za to mnóstwo błonnika, witamin i antyoksydantów. Dobrze, byśmy wybierali surowe warzywa. Zjedzenie jednego jabłka dziennie i surówki ze świeżych warzyw jest już dużym krokiem w przypadku osób, które na co dzień sięgają głównie po śmieciowe jedzenie.