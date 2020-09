5 korzyści zdrowotnych soku ziemniaczanego, których nie można ignorować

Sok z ziemniaków może na początku brzmieć dziwnie. Ale dlaczego go nie spróbować? Zwłaszcza że jest niedrogi, łatwy w przygotowaniu i zawiera mnóstwo składników odżywczych, których potrzebuje organizm. Bulwy ziemniaków są bogate w potas, dlatego zaleca się ich spożywanie osobom z nadciśnieniem tętniczym. Ziemniaki to także dobre źródło błonnika pokarmowego, jednak większość występujących w surowych bulwach witamin tracimy w procesie gotowania. O takich stratach nie ma mowy w przypadku przetwarzania ziemniaków na sok.

Korzyści soku z ziemniaków

Oto kilka najważniejszych korzyści zdrowotnych wynikających z picia soku z ziemniaków.

1. Wysoka zawartość potasu

Prawdopodobnie jesz banany, ponieważ wiesz, że są pełne potasu. Czy wiesz, że ziemniaki to także skarbnica tego elektrolitu? Potas pełni w organizmie różne funkcje, takich jak:

Reguluje ciśnienie krwi

Równoważy wodę w organizmie

Kontroluje impulsy nerwowe

Utrzymuje właściwą równowagę pH

Wspomaga trawienie

Utrzymuje rytm serca

Wspiera pracę mięśni

Jeśli wypijesz tylko jedną szklankę ziemniaczanego soku, zapewni on nieco ponad 30% dziennego zapotrzebowania na potas.

2. Zapewnia wapń

Produkty mleczne są głównym źródłem wapnia, którego organizm potrzebuje do utrzymania zdrowych kości i zębów. Brak wapnia może osłabić tkanki i spowodować kruchość kości i osteoporozę. Nie zabraknie ci jednak wapnia, kiedy będziesz pić sok ziemniaczany. Dostajesz około 30 mg. wapnia z jednego dużego ziemniaka, który również wspomaga funkcjonowanie mięśni, krążenie i równowagę hormonalną.

3. Zawiera witaminę C

Pamiętasz, jak mama zawsze zachęcała cię do wypicia soku pomarańczowego, aby mieć wystarczającą ilość witaminy C? Byłaby zadowolona, gdyby dowiedziała się, że ziemniak jest również cennym źródłem tej witaminy. Utrzymaj swój układ odpornościowy w doskonałej kondycji dzięki dodatkowej witaminie C z soku ziemniaczanego.

4. Dostarcza witaminy z grupy B

Te warzywa korzeniowe zawierają wiele witamin z grupy B, takich jak B6, B3 i B2. Wiele badań wskazuje na pozytywną korelację między spożywaniem witaminy B a redukcją objawów depresji i lęku. Jeśli cierpisz na jedno z zaburzeń psychicznych, zwiększenie poziomu witamin z grupy B może wspomóc leczenie.

5. Zapewnia przeciwutleniacze

Wzmocnij swój układ odpornościowy szklanką pysznego soku ziemniaczanego. Zawiera on przeciwutleniacze potrzebne do walki z wolnymi rodnikami, które mogą uszkadzać komórki. Ponadto pozwala organizmowi lepiej wchłaniać żelazo i produkować kolagen dla młodszej, zdrowszej skóry.

Jak zrobić sok z ziemniaków?

Użyj szczotki do warzyw, aby wyszorować piasek i brud z powierzchni ziemniaka. Unikaj obierania bulwy, ponieważ większość składników odżywczych znajduje się w skórze. Jeśli zauważysz kiełki lub brzydkie ciemne plamy, usuń je nożem. Teraz pokrój łodygi na kawałki wielkości kęsa. Dodaj kawałki soków do sokowirówki lub blendera, aby przygotować porcję soku.

Czytaj także:

Skrobia oporna a odchudzanie. Jaka jest jej rola w kwestii utraty wagi?